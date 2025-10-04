Χρόνια πολλά ΑΕΛ - 95 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό και στην κοινωνία

Σαν σήμερα, πριν 95 χρόνια, στις 4 Οκτωνρίου 1930, ιδρύθηκε από μια ομάδα φιλάθλων της πόλης, η Αθλητική Ένωση Λεμεσού. Τα υπόλοιπα είναι Ιστορία. Μία ομάδα με πλούσια αθλητική και κοινωνική δράση. Στην εγκυκλοπαίδεια https://www.polignosi.com/ γίνεται μία εκτενής αναφορά στην όλη διαδρομή της.

«Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο αποτελούσαν οι Κρίτων Τορναρίτης, Λεύκιος Ζήνων, Γιάννης Παρέας, Γιάγκος Αραούζος, Νίκος Σολομωνίδης, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης και Σταύρος Πίττας. Από την αρχή της ίδρυσής της η ΑΕΛ συγκρότησε ομάδα ποδοσφαίρου και τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν ένα από τα 8 σωματεία που ίδρυσαν την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ). Έκτοτε η ΑΕΛ αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α' κατηγορίας της ΚΟΠ. Κέρδισε μέχρι σήμερα εξί φορές το πρωτάθλημα (1940-41, 1952-53, 1954-55, 1955-56, 1967-68 και 2011 -12). Κατέκτησε επίσης το κύπελλο Κύπρου εφτά φορές (1938-39,1939-40, 1947-48, 1984-5, 1985-87, 1988-89 και 2018-2019 ). Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΛ αγωνίστηκε επίσης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα μια αγωνιστική περίοδο (1968- 69).

Η ΑΕΛ έχει κατακτήσει 4 φορές το Σούπερ Καπ (Ασπίδα Πάκκου/Στυλιανάκη/ΚΟΠ). Συνολικά έχει διεκδικήσει 9 φορές το τρόπαιο. Τα χρώματα της ΑΕΛ είναι το μπλε και το κίτρινο.

Δεκαετία 1930

Με την ίδρυση της η ΑΕΛ σχημάτισε αμέσως ποδοσφαιρική ομάδα. Ωστόσο, όταν ιδρύθηκε, η ΚΟΠ δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί και έτσι δεν διεξαγόταν παγκύπριο πρωτάθλημα. Είχαν, όμως, ήδη δημιουργηθεί αρκετά σωματεία. Ο πρώτος αγώνας της ΑΕΛ έγινε στις 6 Ιανουαρίου 1931, στο ΓΣΟ, έδρα της ομάδας, με αντίπαλο τον Πεζοπορικό. Η ΑΕΛ κέρδισε με 6-1.

Την πρώτη ομάδα της ΑΕΛ απετέλεσαν οι: Ονούφριος Δημητρίου, Γεώργιος Πλατσιάρας, Πρίαμος Φράγκος, Ευαγόρας Φυλακτού, Κώστας Σολέας, Πυγμαλίων Ριαλάς, Αριστείδης Μιχαηλίδης, Πολυνίκης «Πικής» Καλογήρου, Βίκτωρ Μουστερής, Χριστάκης Πιερίδης, Βάσος Αϊβαλιώτης, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Το 1932, με πρωτοβουλία του Πεζοπορικού, διεξήχθη, με σύστημα νοκ-άουτ, το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα, το «πρωτάθλημα πόλεων». Η ΑΕΛ συμμετείχε στο πρωτάθλημα και έφτασε μέχρι τον τελικό όπου έχασε με 4-0 από τον ΑΠΟΕΛ (5 Μαΐου 1932, στο ΓΣΖ ). Τον Νοέμβριο του 1932 η ΑΕΛ προσέλαβε ως προπονητή της τον Αργύρη Γαβαλά, ο οποίος τα επόμενα χρόνια οδήγησε την ΑΕΛ σε μεγάλη άνοδο και επιτυχίες.

Ευρώπη

Η ΑΕΛ συμμετείχε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την περίοδο 1968-69, όπου και αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών 1968-69. Ακολούθησαν άλλες 3 συμμετοχές τη δεκαετία του 1980, με την πρώτη νίκη να έρχεται στο Κύπελλο Κυπελλούχων 1989-90. Τη δεκαετία του 1990 δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ τη δεκαετία του 2000 συμμετείχε μόνο μία φορά. Την περίοδο 2012-13 η ΑΕΛ επανήλθε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ως πρωταθλήτρια Κύπρου, συμμετείχε στο Τσάμπιον Λιγκ 2012-13. Στον πρώτο γύρο αντιμετώπισε την Λινφιλντ ΦΚ και κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Ακολούθησε η πρόκριση επί της Παρτιζάν Βελιγραδίου με δύο νίκες. Ακολούθως διεκδίκησε στα πλέι-οφ την είσοδο της στους ομίλους της διοργάνωσης. Αντίπαλος ήταν η Αντερλεχτ. Στον πρώτο αγώνας κέρδισε εντός έδρας με 2-1 αλλά ηττήθηκε στον επαναληπτικό με 2-0 και αποκλείστηκε. Η συμμετοχή, ωστόσο, στα πλέι-οφ, εξασφάλιζε για τις ομάδες που αποκλείστηκαν τη συμμετοχή τους στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ 2012-13. Αντίπαλοι της ήταν οι Μπορούσια η Μαρσέιγ και η Φενέρμπαχτσε.. Η ΑΕΛ τερμάτισε στην 4η θέση πετυχαίνοντας μια σημαντική νίκη με 3-0 επί της Ολιμπίκ Μαρσέιγ και φέρνοντας εντός έδρας ισοπαλία 0-0 με την Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ.

Η ΑΕΛ συμμετείχε στο Τσαμπιονς Λιγκ την περίοδο 2014-15 ως η δευτεραθλήτρια Κύπρου. Ήταν η πρώτη φορά που η Κύπρος είχε δύο θέσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ. Στον γ΄ προκριματικό γύρο αντιμετώπισε την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Κέρδισε εντός έδρας με 1-0 αλλά έχασε 3-0 στη Ρωσία και αποκλείστηκε. Ο αποκλεισμός από τον γ΄ προκριματικό οδήγησε την ΑΕΛ στα πλέι-οφ του Γιουρόπα Λιγκ 2014 -15. Κληρώθηκε με την Τοτεναμ, από την οποία αποκλείστηκε. Κατά την περίοδο 2021-22 η ΑΕΛ αποκλείστηκε από την Καραμπάχ.

Καλαθόσφαιρα

Εκτός από το ποδόσφαιρο, η ΑΕΛ καλλιέργησε κατά καιρούς και άλλα αθλητικά τμήματα που σημείωσαν επιτυχίες.

Επίσημο έτος ίδρυσης του καλαθοσφαιρικού τμήματος είναι 1967. Αποτελεί την πιο πετυχημένη ομάδα καλαθοσφαίρισης στην Κύπρο καθώς έχει τις περισσότερες κατάκτησης εθνικών τίτλων. Είναι επίσης η μόνη καλαθοσφαιρική ομάδα στην Κύπρο που κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό τίτλο (FIBA Regional Challenge Cup, 2003). Χρώματα της ομάδας είναι το κίτρινο και το γαλάζιο.

Τον Οκτώβριο του 2014 ανακοινώθηκε ότι αναστέλλει τη λειτουργία της λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ωστόσο το 2015 η ομάδα επαλειτούργησε.

Στα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της η ΑΕΛ διατηρούσε ομάδα χόκεϊ που το 1934 αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Κύπρου στο αγώνισμα αυτό. Το 1933 η ΑΕΛ πρώτευσε στους Παγκύπριους αγώνες λεμβοδρομιών, ενώ η ομάδα του γουότερ πόλο που διατηρούσε, κατέκτησε το κύπελλο του Ναυάρχου της Μεσογείου. Η ΑΕΛ ίδρυσε επίσης τμήματα πετόσφαιρας ανδρών και γυναικών. Η γυναικεία ομάδα πετόσφαιρας της ΑΕΛ είναι ισχυρή και κέρδισε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια τόσο το πρωτάθλημα όσο και το κύπελλο πετόσφαιρας.

Αθλητισμός

Εκεί που η ΑΕΛ συνέβαλε σημαντικά ήταν η ανάπτυξη του κλασσικού αθλητισμού. Από την ομάδα στίβου της ΑΕΛ βγήκαν κατά καιρούς μεγάλοι αθλητές, όπως οι πανελληνιονίκες Ρένος Φραγκούδης, Στέλιος Κυριακίδης, Χάρης Αϊβαλιώτης κ.ά.

Προσωπικότητες της Λεμεσού διετέλεσαν κατά καιρούς μέλη του σωματείου ή και του διοικητικού συμβουλίου. Η ΑΕΛ είχε και έχει, πέρα από τον αθλητικό τομέα, και γενικότερη κοινωνική και άλλη δράση στην πόλη της Λεμεσού».