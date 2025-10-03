Το τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (3/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε στην TV
Cytavision Sports 1
19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΠΟΕΛ
Cytavision Sports 2
19:00 Αγία Νάπα - Ομόνοια 29Μ
Cytavision Sports 3
22:00 Μπόρνμουθ - Φούλαμ
Cytavision Sports 4
21:45 Βερόνα - Σασουόλο
Cytavision Sports 6
19:00 Mπάσκετ: ΑΕΛ - Απόλλων
Cytavision Sports 8
22:00 Οσασούνα - Χετάφε
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
Novasports 2
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Μπασκόνια
Novasports 3
21:30 Χόφενχαϊμ - Κολωνία
Novasports 4
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε
22:30 Μπάσκετ: Mακάμπι Τ.Α. - Παρί
Novasports 5
20:30 Μπάσκετ: Εφές - Χάποελ Τ.Α.
Novasports 6
21:30 Μπάσκετ: Βαλένθια - Βίρτους Μπ.
Novasports extra2
19:30 Ντίσελντορφ - Νυρεμβέργη
Novasports extra3
19:30 Μπράουσβαϊγκ - Πάντεμπορν
Cablenet Sports 2