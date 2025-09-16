ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (16/9)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 16/9

ΡΙΚ2 / PIK HD

13:30 Παγκόσμιο Πρωτ. Στίβου

Cytavision Sports 3

19:45 Μπιλμπάο - Άρσεναλ

22:00 Ρεάλ Μ. - Μαρσέιγ

Cytavision Sports 4

19:45 Αϊντχόφεν - Σεντ Τζιλουά

22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ

Cytavision Sports 5

22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ

Cytavision Sports 6

22:00 Mπενφίκα - Καραμπάχ

Cytavision Sports 

15:00 Youth League: Γιουβέντους - Ντόρτμουντ

Cytavision Sports 8

17:00 Youth League: Ρεάλ Μ. - Μαρσέιγ

 

