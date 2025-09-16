Οι μεταδόσεις σήμερα (16/9)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 16/9
ΡΙΚ2 / PIK HD
13:30 Παγκόσμιο Πρωτ. Στίβου
Cytavision Sports 3
19:45 Μπιλμπάο - Άρσεναλ
22:00 Ρεάλ Μ. - Μαρσέιγ
Cytavision Sports 4
19:45 Αϊντχόφεν - Σεντ Τζιλουά
22:00 Τότεναμ - Βιγιαρεάλ
Cytavision Sports 5
22:00 Γιουβέντους - Ντόρτμουντ
Cytavision Sports 6
22:00 Mπενφίκα - Καραμπάχ
Cytavision Sports
15:00 Youth League: Γιουβέντους - Ντόρτμουντ
Cytavision Sports 8
17:00 Youth League: Ρεάλ Μ. - Μαρσέιγ