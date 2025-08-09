Η φιλική μάχη στο ΓΣΠ και η μπασκετική ματσάρα - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (09/08)
΄Έχει αρκετά πράγματα για να μείνεις στον... καναπέ.
ERT WORLD CYPRUS
17:00 Μπάσκετ: Κύπρος - Ισραήλ
20:30 Μπάσκετ: Ελλάδα - Σερβία
Cytavision 5
18:00 Tένις: ΑΤΡ 1000 – Cincinatti
Cytavision 8
17:00 Μπάσκετ: Κύπρος - Ισραήλ
20:30 Μπάσκετ: Ελλάδα - Σερβία
Cablenet Sports 1
20:00 Φιλικό: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων
Cablenet Sports 2
15:00 Γκινγκάμπ - Λε Μαν
19:45 Φέγενορντ - Μπρέντα
22:00 Αϊντχόφεν - Σπάρτα Ρότ.
Novasports 3
21:30 Καϊζεσλάουτερν - Σάλκε
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000 – Cincinatti