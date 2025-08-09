ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η φιλική μάχη στο ΓΣΠ και η μπασκετική ματσάρα - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (09/08)

Δημοσιευτηκε:

Η φιλική μάχη στο ΓΣΠ και η μπασκετική ματσάρα - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (09/08)

΄Έχει αρκετά πράγματα για να μείνεις στον... καναπέ.

ERT WORLD CYPRUS

17:00 Μπάσκετ: Κύπρος - Ισραήλ

20:30 Μπάσκετ: Ελλάδα - Σερβία

Cytavision 5

18:00 Tένις: ΑΤΡ 1000 – Cincinatti

Cytavision 8

17:00 Μπάσκετ: Κύπρος - Ισραήλ

20:30 Μπάσκετ: Ελλάδα - Σερβία

Cablenet Sports 1

20:00 Φιλικό: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

Cablenet Sports 2

15:00 Γκινγκάμπ - Λε Μαν

19:45 Φέγενορντ - Μπρέντα

22:00 Αϊντχόφεν - Σπάρτα Ρότ.

Novasports 3

21:30 Καϊζεσλάουτερν - Σάλκε

Novasports 6

18:00 Τένις: WTA 1000 – Cincinatti

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

