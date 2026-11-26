Οι μεταδόσεις σήμερα (26/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη26/11
ΡΙΚ2
22:00 Γιουβέντους - Ομόνοια
Cytavision Sports 2
19:30 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - Αραράτ
Cytavision Sports 3
19:45 Πάφος FC - Mίντιλαντ
22:00 Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός
Cytavision Sports 4
19:45 Ολυμπιακός - Μίλαν
22:00 ΟΦΗ - Άντερλεχτ
Cytavision Sports 5
19:45 Θέλτα - Μπόρνμουθ
22:00 Κρίσταλ Πάλας - Σοσιεδάδ
Cytavision Sports 6
19:45 Βικτόρια Πλζεν - Μπενφίκα
22:00 Ναϊμέγκεν - Ρεν
Cytavision Sports 7
19:45 Μπράιτον - Κραϊόβα
22:00 Σάντερλαντ - Γιαγκελόνια
Cytavision Sports 8
19:45 Ντ. Ζάγκρεμπ - Λεβερκούζεν
22:00 Χόφενχαϊμ - Στουρμ Γκρατς
Novasports 6
11:00 Τένις – David Cup
18:00 Τένις – David Cup