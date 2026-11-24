Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Τρίτης (24/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ2
20:00 Πετόσφαιρα Γυναικών
Cytavision Sports 3
19:45 Γαλατάσαραϊ - Πόρτο
22:00 Κόμο - ΑΕΚ Αθηνών
Cytavision Sports 4
19:45 Μπόντο Γκλιμτ - ΛΑΣΚ
22:00 Άρσεναλ - Ντόρτμουντ
Cytavision Sports 5
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι
Cytavision Sports 6
15:00 Youth League: Άρσεναλ - Ντόρτμουντ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Αϊντχόφεν
Cytavision Sports 7
22:00 Λειψία - Λανς
Cytavision Sports 8
17:00 Youth League: Φέγενορντ - Πόρτο
Cablenet Sports 2
21:45 Τρουά - Χάβρη
Novasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Novasports 2
20:00 Μπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Βιρ. Μπολόνια
Novasports 4
19:00 Μπάσκετ: Μπεσίκτας - Παρί
22:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε
Novasports 5
17:00 Τένις: Τσεχία - Καναδάς
21:45 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Αρμάνι
Novasports Start
21:00 Μπάσκετ: Μπάγερν - Μακάμπι