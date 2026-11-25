Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (25/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα θα δείτε κατά τη δοάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 2
22:00 Ατλέτικο - Βίκινγκ
Cytavision 3
19:45 Σαμπάχ - Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision 4
19:45 Σλάβια Πράγας - Βιλιαρεάλ
22:00 Κλαμπ Μπριζ - Λίβερπουλ
Cytavision 5
22:00{ Παρί - Ρόμα
Cytavision 6
15:00 Υοuth League: Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Γ.
19:00 Βόλεϊ: Λοντζ - Γαλατασαράι
22:00 Λιλ - Μπάγερν
Cytavision 7
15:00 90η Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Ίντερ - Στουτγκάρδη
Cytavision 8
17:00 Υοuth League: Παρί - Ρόμα
Novasports 4
18:00 Davis Cup: Ντουμπάι - Παρτιζάν
21:45 Mπάσκετ: Ρεάλ - Ζαλγκίρις
Novasports 6
17:00 Davis Cup: Ιταλία - Κορέα
Novasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Αναντολού Εφές