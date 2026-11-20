Οι εθνικές υποχρεώσεις ολοκληρώθηκαν. Και μπαίνουμε πλέον σε μία σειρά αγώνων όπου, μέρα παρά μέρα, θα έχουμε παιχνίδι. Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα μήνα θα γίνουν έξι αγωνιστικές. Aπό το Σάββατο 21 Νοεμβρίου όπου θα ξεκινήσει η δράση της 10ης αγωνιστικής, μέχρι την 21η Δεκεμβρίου, όπου θα πέσει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής, θα διεξαχθούν έξι στροφές. Χωρίς ανάσα λοιπόν και μετρημένη ξεκούραση. Πριν λοιπόν τις διακοπές των Χριστουγέννων, οι ομάδες καλούνται να ανταπεξέλθουν στο κοπιαστικό και ιδιαίτερο πρόγραμμα και που ουσιαστικά θα παίξουν τους... κόπους τους αφού μέσα από τα αποτελέσματα, θα φανεί πού βαδίζουν.

Ανάμεσα στα ντέρμπι που θα δούμε σε αυτή την περίοδο, είναι αυτό ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα γίνει αύριο (21/11) Σάββατο. Επίσης στο φινάλε του α΄ γύρου θα γίνει και το ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα σε ΑΕΛ - Απόλλωνα ενώ στο καλεντάρι είναι επίσης και άλλα ντέρμπι που είναι κομβικά για τη μετέπειτα πορεία.

Φελλάς στο «αιώνιο»

Παρά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για ξένο ρεφ στο γήπεδο, το ντέρμπι Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ, το Σάββατο (17:00) θα διευθύνει ο Κωνσταντίνος Φελλάς. Εντούτοις θα υπάρχει ξένος στο VAR και θα είναι ο Manuel Schuttengruber.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 21 Nοεμβρίου

16:00 Ομόνοια Αρ - Πάφος FC

17:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Άρης - Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου

15:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

17:00 Καρμιώτισσα - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - Ομόνοια 29Μ

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου

19:00 Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου

19:00 ΑΕΚ - Απόλλων

19:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

20:00 Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια Αρ.

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου

18:00 ΑΠΟΕΛ - Krasava E.N.Y.

18:00 Ανόρθωση - Καρμιώτισσα

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου

19:00 Πάφος FC - Άρης

Δευτέρα, 30 Nοεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου

18:00 Καρμιώτισσα - ΑΠΟΕΛ

19:00 Απόλλων - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ολυμπιακός - Ανόρθωση

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου

18:00 Άρης - Ομόνοια 29ης Μαΐου

19:00 Ομόνοια - Πάφος FC

19:00 Krasava E.N.Y. - Νέα Σαλαμίνα

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου

18:00 ΑΠΟΕΛ - Ολυμπιακός

Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου

16:00 Πάφος FC - Krasava E.N.Y.

19:00 ΑΕΛ - Απόλλων

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια Αρ. - Άρης

20:00 Ομόνοια 29Μ - Ομόνοια

20:00 Ανόρθωση - ΑΕΚ

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

16:00 Ομόνοια 29Μ - Krasava E.N.Y.

19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου

16:00 Ανόρθωση - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - Άρης

19:00 Νέα Σαλαμίνα - Ολυμπιακός

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου

19:00 Πάφος FC - Καρμιώτισσα

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου

17:00 Καρμιώτισσα - Ομόνοια 29Μ

19:00 Ανόρθωση - Απόλλων

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου

15:00 ΑΕΚ - Νέα Σαλαμίνα

17:00 Ομόνοια - Άρης

19:00 ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου

19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC

19:00 Krasava E.N.Y. - Ομόνοια Αρ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 6-2-1 19-8 20

2. Ομόνοια 5-3-1 17-6 18

3. ΑΕΛ 6-0-3 14-14 18

4. ΑΠΟΕΛ 5-2-2 21-11 17

5. Πάφος FC 4-4-1 13-7 16

6. Απόλλων 4-4-1 21-11 16

7. Άρης 4-3-2 13-13 15

8. Ομόνοια 29M 3-2-4 15-17 11

9. Ολυμπιακός 1-6-2 12-13 9

10. Σαλαμίνα 2-2-5 14-18 8

11. Ανόρθωση 2-0-7 7-176

12. Καρμιώτισσα 1-3-5 6-20 6

13. Ομόνοια Αρ. 1-3-5 7-13 6

14. ΕΝΥ 1-2-6 9-20 5