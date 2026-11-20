Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα της επανέναρξης της La Liga για τη 13η αγωνιστική, με την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (33β.) να υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ (8η, 15β.) και να έχει το «πρέπει» για να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται στην κορυφή, ωστόσο βλέπουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο πρωτάθλημα, μετρώντας πέντε συνεχόμενες νίκες, μεταξύ των οποίων και τον θρίαμβο στο Clasico στο «Καμπ Νου». Η «Βασίλισσα» βρίσκεται στο -3 από την κορυφή, με 30 βαθμούς, και έχει και εκείνη εντός έδρας δοκιμασία, κόντρα στη Θέλτα (11η, 13β.).

Φυσικά, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, με τη Σεβίλλη να μονομαχεί με την Μπέτις στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν».

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 6η θέση με 18 βαθμούς και θέλουν να παραμείνουν σε τροχιά Ευρώπης, ενώ οι «βερδιμπλάνκος» είναι στην 4η θέση με 26 βαθμούς και στοχεύουν σε ένα αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει στην πρώτη τετράδα, η οποία εξασφαλίζει παρουσία στο Champions League της νέας σεζόν.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/11)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ (22:00)

Σάββατο (21/11)

Αλαβές-Ντεπορτίβο (15:00)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (17:15)

Σεβίλλη-Μπέτις (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα (22:00)

Κυριακή (22/11)

Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ (15:00)

Ράσινγκ Σανταντέρ-Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15)

Οσασούνα-Μάλαγα (19:30)

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (23/11)

Λεβάντε-Έλτσε (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (14ης) αγωνιστικής

Παρασκευή (27/11)

Λεβάντε-Ράσινγκ Σανταντέρ (22:00)

Σάββατο (28/11)

Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο (15:00)

Μάλαγα-Αθλέτικ Μπιλμπάο (17:15)

Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές (22:00)

Κυριακή (29/11)

Βαλένθια-Οσασούνα (15:00)

Ντεπορτίβο-Μπαρτσελόνα (17:15)

Θέλτα-Βιγιαρεάλ (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Σεβίλλη (22:00)

Δευτέρα (30/11)

Εσπανιόλ-Χετάφε (22:00)

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