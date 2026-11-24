Έχει προϊστορία με την Γιουβέντους ο Μπεργκ
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ανάρτηση της Ομόνοιας για το 48ο ευρωπαϊκό ματς του Νορβηγού αλλά και την προϊστορία του ως παίκτης κόντρα στην ιταλική ομάδα...
Το παχνίδι με αντίπαλο την Γιουβέντους θα είναι το 48ο για τον Χένινγκ Μπεργκ στον πάγκο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Νορβηγός, πάντως, έχει παρελθόν με αντίπαλο τον σπουδαίο Ιταλικό σύλλογο ως ποδοσφαιριστής. Τη σεζόν 1997-98 ήταν βασικός στα δύο παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με Γιουβέντους στη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, κερδίζοντας στο Old Trafford με 3-2 και χάνοντας στο Τορίνο με 1-0. Επίσης, ήταν βασικός στον ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλο την Γιουβέντους, στο ισόπαλο 1-1, τη σεζόν του treble της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ (1998-1999).