Η Μπάγερν Μονάχου εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει ξανά στο Μόναχο τον Έρικ Μαξίμ Τσούπο-Μοτίνγκ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky». Προκειμένου να αντικαταστήσει τον Χάρι Κέιν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα παιχνίδια των πρωταθλητών Γερμανίας για περίπου τρεις μήνες.

Όπως αναφέρεται, οι Βαυαροί έχουν συζητήσει εσωτερικά την πιθανότητα επιστροφής του πρώην επιθετικού τους, ο οποίος είναι πλέον 37 ετών και θα μπορούσε να αποκτηθεί ως ελεύθερος. Ο Τσούπο-Μοτίνγκ αγωνίστηκε στην ομάδα από το 2020 έως το 2024, καταγράφοντας συνολικά 122 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 38 γκολ και 13 ασίστ.

Ο 37χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει φορέσει 76 φορές τη φανέλα της εθνικής Καμερούν, δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς μέχρι το τέλος του έτους. Ο Τσούπο-Μοτίνγκ εντάχθηκε στον αμερικανικό σύλλογο έπειτα από σχεδόν έξι μήνες χωρίς ομάδα, καθώς είχε αποχωρήσει από την Μπάγερν το καλοκαίρι του 2024.

Στην παρουσία του στο MLS έχει καταγράψει 24 γκολ σε 61 συμμετοχές, έχοντας ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικά την πρώτη του σεζόν στη Νέα Υόρκη, με 18 τέρματα σε 33 αγώνες πρωταθλήματος. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς στη δεύτερη χρονιά του περιορίστηκε στα πέντε γκολ σε 22 παιχνίδια. Σημαντικό ρόλο στην πτώση της παραγωγικότητάς του έπαιξε και ένας τραυματισμός στο γόνατο, ο οποίος τον ταλαιπώρησε για αρκετούς μήνες.

Παρά το γεγονός ότι η ηλικία του και τα προβλήματα που αντιμετώπισε με το γόνατό του δημιουργούν ερωτηματικά σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του, ο Τσούπο-Μοτίνγκ είχε κερδίσει την εκτίμηση τόσο των φιλάθλων όσο και των συμπαικτών του στην Μπάγερν. Μάλιστα, μέχρι την ανανέωση του συμβολαίου του το 2023, είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του, αποτελώντας μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση πίσω από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην επιθετική γραμμή.

The name of Eric Maxim Choupo-Moting (37) has been discussed internally at FC Bayern. The striker will be a free agent at the end of the year, and would be willing to take a 6-month contract until the end of the season and sit on the bench behind Harry Kane. Choupo-Moting is fit and would be ready to help immediately. Bayern have made no final decision as things stand, and are still discussing several options [@Plettigoal] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2026

athletiko.gr