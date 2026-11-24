Κέρδισε, έστω και δύσκολα, και αυτό είναι που μετρά. Το διπλό της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού έχει τριπλή σημασία. Επιτεύχθηκε επί ενός αξιόμαχου αντιπάλου τον οποίο δεν κέρδισαν Ομόνοια, Απόλλωνας και Πάφος FC, η ΑΕΚ παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες (Κέλερ, Ρέπας, Σαμπορίτ, Μιραμόν, Τσακόν και ανέτοιμο τον Αμίν), ενώ κατάφερε να ανοίξει την ψαλίδα της διαφοράς από βασικούς διώκτες της.

Πλέον, είναι στο +2 από την ΑΕΛ, στο +4 από Απόλλωνα, Πάφο και Ομόνοια και στο +5 από τον ΑΠΟΕΛ και τον Άρη. Η μπάλα βρίσκεται στα πόδια των παικτών του Ρούμπεν Σεγιές, όχι μόνο για να διατηρηθούν στην κορυφή, αλλά και για να αυξήσουν τη διαφορά από κάποιες ανταγωνιστικές ομάδες. Ακολουθούν τα ντέρμπι με Απόλλωνα και ΑΕΛ στην «Αρένα».

Στον αγώνα του ΓΣΠ η ΑΕΚ δεν έθελξε με την απόδοσή της. Κατάφερε, όμως, να ελέγξει τον ρυθμό στο πρώτο 45λεπτο και να προηγηθεί με αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ του Μιλίτσεβιτς (πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα). Στην επανάληψη, η άμυνά της πέρασε δύσκολες στιγμές, αλλά ο Παλεάρι ήταν κομβικός με καθοριστική απόκρουση στο 56΄. Η ουσία είναι ότι οι Λαρνακείς πήραν το ζητούμενο, κάτι που τους δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Πλήγμα με τον Κέλερ, ο οποίος έπαθε θρόμβωση στο πόδι και σίγουρα θα χάσει (τουλάχιστον) τα επόμενα δύο ματς.