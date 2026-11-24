Ο Αντριάν Ραμπιό αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ενδεκάδας της Μίλαν και του Ρούμπεν Αμορίμ, γι' αυτό και οι «ροσονέρι» καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να τον διατηρήσουν στο Μιλάνο, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός για τα αγωνιστικά τους πλάνα.

Το συμβόλαιο του Γάλλου μέσου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο η Μίλαν δεν δείχνει διατεθειμένη να πάρει κάποιο ρίσκο και του έχει ήδη προσφέρει επέκταση συνεργασίας, με σκοπό να τον κρατήσει στο Σαν Σίρο για περισσότερα χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, ο Ραμπιό είναι έτοιμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030, ενώ παράλληλα οι ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να αυξηθούν στα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για το ποσό που λαμβάνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της ομάδας, Μάικ Μενιάν, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία που δίνει η διοίκηση στην παραμονή του Γάλλου χαφ.

sport-fm.gr