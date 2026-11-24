Υπάρχουν νίκες που δεν κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί και τέτοια είναι αυτή της Πάφος FC επί της Ομόνοιας Αραδίππου (0-1), παρά το γεγονός ότι την κρατάει γερά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Η εμφάνισή της έφερε ακόμη περισσότερη μουρμούρα, αφού η κακή εικόνα είναι επαναλαμβανόμενη και ο κλοιός γύρω από τον προπονητή, Ρικάρντο Σα Πίντο, όλο και σφίγγει. Σαφώς άμοιροι ευθυνών δεν είναι οι παίκτες, που καλούνται κι αυτοί με τη σειρά τους να δουλέψουν για την αλλαγή στα επόμενα παιχνίδια.

Μάλιστα, η βελτίωση πρέπει να επέλθει εν μέσω ενός δύσκολου προγράμματος, ξεκινώντας από το τέταρτο παιχνίδι στη League Phase του Conference League, την Πέμπτη (26/11, 19:45) στο «Αλφαμέγα», απέναντι στην Μίντιλαντ. Στα αγωνιστικά, θα επανέλθουν οι Νταβίντ Λουίζ και Μπιέλ, ενώ εκτός λόγω τιμωρίας είναι ο Λελέ.