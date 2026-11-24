Η Cytavision εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League για τον νέο κύκλο 2027–2031. Για τις επόμενες τέσσερις ποδοσφαιρικές περιόδους, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα παρακολουθούν όλους τους αγώνες των τριών κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων μέσα από τα κανάλια Cytavision Sports.

Με τη νέα συμφωνία, η Cytavision παραμένει η τηλεοπτική έδρα των τριών διοργανώσεων στην Κύπρο, συμπληρώνοντας περισσότερα από 20 συνεχόμενα χρόνια μετάδοσης των αγώνων τους. Η εμπειρία κάθε ευρωπαϊκής βραδιάς ξεκινά πριν από τη σέντρα και συνεχίζεται μετά το τελευταίο σφύριγμα, με εκπομπές αφιερωμένες στις τρεις διοργανώσεις, μεταδόσεις επιλεγμένων αγώνων σε ποιότητα 4K και πρόσθετες δυνατότητες θέασης, όπως το Multiview, που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση τεσσάρων διαφορετικών αθλητικών καναλιών.

Παράλληλα, μέσα από διαγωνισμούς, ταξιδιωτικές εμπειρίες και μοναδικές ενέργειες, η Cytavision θα συνεχίσει να φέρνει τους συνδρομητές της πιο κοντά στη δράση, εντός και εκτός γηπέδου.

Οι κορυφαίες ομάδες και οι μεγάλες στιγμές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου θα συνεχίσουν να έχουν σταθερό σημείο συνάντησης: τη Cytavision.