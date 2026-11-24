Μιλάμε για τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία μπορεί να κέρδισε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος την Έβερτον, όμως έκανε ένα «παιδικό» λάθος και με αυτόν τον τρόπο τιμωρείται.

Μια αλλαγή ήταν η αφορμή για να δούμε αφαίρεση βαθμών στην Premier League των γυναικών. Η Κρίσταλ Πάλας κέρδισε εντός αγωνιστικού χώρου, όμως εκτός, έκανε ένα λάθος το οποίο της στερεί τρεις ολόκληρους βαθμούς. Όλα αυτά, για μια λάθος απόφαση, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, οι «αετοί» είχαν επικρατήσει της Έβερτον με 1-0, όμως στο 97ο λεπτό, ενώ είχαν εξαντλήσει τις φορές που μπορούν να κάνουν αλλαγή, έκαναν ακόμη μία, δημιουργώντας τέταρτη διακοπή. Κάτι το οποίο προφανώς, δεν επιτρέπεται. Για τον λόγο αυτό, η τιμωρία της είναι η αφαίρεση τριών βαθμών.

Νίκησε μεν, έχασε… δε. Μια απόφαση που δε συναντάμε εύκολα, κι όμως συνέβη σε ένα πρωτάθλημα που δε θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Η Κρίσταλ Πάλας ήταν εκτός επικίνδυνης ζώνης, όμως με το -3 πέφτει στους έξι βαθμούς και στην προ – τελευταία θέση.

england365.gr