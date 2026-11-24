Οριστικοποιήθηκε η τιμωρία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την UEFA.

O εξτρέμ από τη Μαυριτανία είχε αποβληθεί μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για εξύβριση προς τον διαιτητή.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είχε τιμωρήσει τον Κοϊτά με 2 αγωνιστικές και η Ένωση άσκησε έφεση η οποία απορρίφθηκε και η ποινή παρέμεινε ως είχε.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, λοιπόν, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή του στο σημερινό ματς με την Κόμο (22:00), αλλά και στο επόμενο απέναντι στη Γαλατάσαραϊ (08/12, 22:00).

sport-fm.gr