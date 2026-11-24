Οριστικά δύο αγωνιστικές στον Κοϊτά από την UEFA
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα απουσιάσει από τα δύο επόμενα ματς της ΑΕΚ στο Champions League.
Οριστικοποιήθηκε η τιμωρία του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την UEFA.
O εξτρέμ από τη Μαυριτανία είχε αποβληθεί μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για εξύβριση προς τον διαιτητή.
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία είχε τιμωρήσει τον Κοϊτά με 2 αγωνιστικές και η Ένωση άσκησε έφεση η οποία απορρίφθηκε και η ποινή παρέμεινε ως είχε.
Ο Μάρκο Νίκολιτς, λοιπόν, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του ποδοσφαιριστή του στο σημερινό ματς με την Κόμο (22:00), αλλά και στο επόμενο απέναντι στη Γαλατάσαραϊ (08/12, 22:00).
sport-fm.gr