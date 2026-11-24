Νέα δικαίωση στο ΑΣΕΑΔ για τον Παναθηναϊκό AKTOR και αλλαγή δεδομένων στη βαθμολογία της Stoiximan GBL!

Όπως γνωστοποιήθηκε, η ποινή της αφαίρεσης των δυο βαθμών από τους πράσινους δεν ισχύει πλέον, καθώς «σβήστηκε», κάτι το οποίο συνέβη και για το πρόστιμο των 100 χιλ. ευρώ που τους είχε επιβληθεί!

Θυμίζουμε ότι οι δυο τιμωρίες οι οποίες είχαν επιβληθεί στον Παναθηναϊκό, αφορούσαν τον επεισοδιακό, πέμπτο τελικό της περασμένης σεζόν στο ΣΕΦ.

Έτσι μετά την μείωση της ποινής για την τιμωρία της έδρας, το ΑΣΕΑΔ, διέγραψε και την αφαίρεση βαθμών μαζί με το πρόστιμο των 100.000 ευρώ, με τους δύο βαθμούς να επιστρέφουν άμεσα στο «τριφύλλι».

Σημειώνεται, ότι για το εν λόγω συμβάν είχαν απαλλαχθεί, με την απόφαση πλέον να είναι αμετάκλητη και οι Τζέριαν Γκραντ και Ματίας Λεσόρ, για φερόμενη συμπλοκή τους με τα ΜΑΤ στο ΣΕΦ.

sport-fm.gr