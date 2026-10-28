«Πονάει» και όσο πάει, πολύ πιο πολύ...

Δεν βγάζει την επιθετική φλόγα η Πάφος FC που θα την κάνει απόλυτο αφεντικό στις αναμετρήσεις της. Η εξόρμηση της στη Λάρνακα για τη μάχη με τη Νέα Σαλαμίνα, της απέφερε μονάχα ένα βαθμό, παρόλο που η διαφορά από την κορυφή, σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική, έμεινε στους τέσσερις βαθμούς. Μπορούσε όμως να την ψαλιδίσει αλλά παρουσιάστηκε διπρόσωπη.

Στο α΄ μέρος, απειλήθηκε σοβαρά, ενώ στην επανάληψη, άργησε να επιβληθεί και όταν το έπραξε, έλειψε ο χρόνος. Τα φετινά νούμερα στο πρωτάθλημα, δεν λένε... ψέματα. Σε εφτά παιχνίδια πέτυχε εφτά γκολ και στα τέσσερα από αυτά δεν βρήκε δίχτυα. Χάνει ευκαιρίες, όχι όμως στον βαθμό, για την ποιότητα που αντιστοιχεί στη μεσοεπιθετική της γραμμή. Τα όποια παράπονα για τη διαιτησία, τα οποία εκφράστηκαν έντονα από τον Σα Πίντο είναι μία παράμετρος, ωστόσο δεν κρύβουν το πρόβλημα. Και η αφλογιστία όσο πάει προβληματίζει περισσότερο. Ανησυχεί βέβαια και το γεγονός ότι δέχεται και αρκετές φάσεις που, για καλή της τύχη, δεν γίνονται γκολ.

Δεν έχει χρόνο να... μοιρολογεί. Το προσεχές Σάββατο έχει ακόμη μία δύσκολη έξοδο αφού θα παίξει με τον Απόλλωνα. Και συμβιβάζεται μονάχα με το διπλό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, θα απομακρυνθεί κι άλλο από την κορυφή ενώ θα αυξηθούν τα γκρίζα σύννεφα για όλους. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Γκολντάρ, Πέπε και Ενγκαμαλέου.