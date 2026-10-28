ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πονάει» και όσο πάει, πολύ πιο πολύ...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο προβληματισμός στην Πάφο FC και ο χρόνος που δεν υπάρχει

Δεν βγάζει την επιθετική φλόγα η Πάφος FC που θα την κάνει απόλυτο αφεντικό στις αναμετρήσεις της. Η εξόρμηση της στη Λάρνακα για τη μάχη με τη Νέα Σαλαμίνα, της απέφερε μονάχα ένα βαθμό, παρόλο που η διαφορά από την κορυφή, σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική, έμεινε στους τέσσερις βαθμούς. Μπορούσε όμως να την ψαλιδίσει αλλά παρουσιάστηκε διπρόσωπη.

Στο α΄ μέρος, απειλήθηκε σοβαρά, ενώ στην επανάληψη, άργησε να επιβληθεί και όταν το έπραξε, έλειψε ο χρόνος. Τα φετινά νούμερα στο πρωτάθλημα, δεν λένε... ψέματα. Σε εφτά παιχνίδια πέτυχε εφτά γκολ και στα τέσσερα από αυτά δεν βρήκε δίχτυα. Χάνει ευκαιρίες, όχι όμως στον βαθμό, για την ποιότητα που αντιστοιχεί στη μεσοεπιθετική της γραμμή. Τα όποια παράπονα για τη διαιτησία, τα οποία εκφράστηκαν έντονα από τον Σα Πίντο είναι μία παράμετρος, ωστόσο δεν κρύβουν το πρόβλημα. Και η αφλογιστία όσο πάει προβληματίζει περισσότερο. Ανησυχεί βέβαια και το γεγονός ότι δέχεται και αρκετές φάσεις που, για καλή της τύχη, δεν γίνονται γκολ.

Δεν έχει χρόνο να... μοιρολογεί. Το προσεχές Σάββατο έχει ακόμη μία δύσκολη έξοδο αφού θα παίξει με τον Απόλλωνα. Και συμβιβάζεται μονάχα με το διπλό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, θα απομακρυνθεί κι άλλο από την κορυφή ενώ θα αυξηθούν τα γκρίζα σύννεφα για όλους. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Γκολντάρ, Πέπε και Ενγκαμαλέου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ντουέ η Παρί

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Παπανικολάου: «Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ και τους Έλληνες - Να το κρατήσουμε σταθερό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Έβερτον – Νιούκαστλ

Δελτία Τύπου

|

Category image

Γκριεζμάν σε τρομερή κατάσταση: Νέα γκολάρα και ιστορικό σερί με το Ορλάντο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ενοχλημένοι στην Ομόνοια με την ΑΕΚ: Τα τρία σημεία για τα οποία «βράζουν» οι πράσινοι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Απίθανο σκηνικό στο Φλουμινένσε-Ιντερνασιονάλ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Τα αγωνιστικά δεδομένα στην Ομόνοια ενόψει ΑΕΛ - Καλύτερα ο Ακιντόλα, αναμονή για Νεγκό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιτέλους νίκη για τους Χιτ, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη στην Ατλάντα

NBA

|

Category image

Δραματικές προκρίσεις στα πέναλτι για Σίτι και Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επόμενο βήμα της 40ετούς συμφωνίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απαραίτητος ο Κίκο, όμως θέλει κι άλλους

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Πέμπτης (29/10)

TV

|

Category image

Παραίτηση του αντιπροέδρου της JFA, λόγω Ινφαντίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τιμώρησε την ΑΕΚ και έβγαλε αντίδραση ο ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Μία «κρίση» που την πέρασε και πέρσι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη