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Παπαδόπουλος: «Είμαστε εδώ για να το διορθώσουμε - Γι' αυτό επέμενα να μην αποκτηθεί άλλος επιθετικός»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα δήλωσε μετά την πρόκριση ο Ελλαδίτης

Φανερά ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Νίκος Παπαδόπουλος, μετά την πρόκριση επί του Χαλκάνορα με νίκη 5-2!

Αναλυτικά: «Για εμάς τα ζητούμενα ήταν τρία. Το πρώτο η νίκη και η πρόκριση, το δεύτερο να πάρουν χρόνο παιδιά που δεν έπαιξαν πολύ, να κρατήσουν ρυθμό κάποιοι παίκτες με στοχευμένες αλλαγές και να μην έχουμε τραυματισμό. Όλα αυτά έγιναν και είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό που σχεδιάσαμε πήγε καλά. Μας στενοχωρεί που δεχθήκαμε δύο γκολ αλλά εδώ είμαστε για να το διορθώσουμε. Συγχαρητήρια και στον αντίπαλο που προσπάθησε να παίξει. Έμείς έχουμε δύσκολο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου. Θα πάμε για να δώσουμε συνέχεια στο σερί για να ανέβουμε πιο ψηλά στην βαθμολογία. Είναι δύσκολο να παίζεις χωρίς φιλάθλους, ειδικά για την ομάδα μας».

Για τον Γεωργίου: «Μίλησα ξανά για τον Σταύρο. Θέλει δουλειά σε πολλά κομμάτια και στην άμυνα και στην επίθεση. Τον πιστεύω και είναι και ένας λόγος που επέμενα να μην αποκτηθεί άλλος επιθετικός. Μόνο έτσι θα βγουν παίκτες. Δουλεύει πολύ, είναι ταπεινό παιδί και χαίρομαι που έβαλε τρία γκολ. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του και με δουλειά θα έχει μια αξιόλογη καριέρα. Ανάλογα με το παιχνίδια αποφασίζω που θα τον χρησιμοποιώ».

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