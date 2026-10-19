Γ. Κωστής: «Αυτό δείχνει πόσο μεγαλώνει καθημερινά η ομάδα μας»

Ευχαριστημένος από τη μεγάλη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιιώργος Κωστής μετά το 2-2 απέναντι στην Ομόνοια..

«Οι ποδοσφαιριστές μου με αναγκάζουν να ξεκινήσω με τα εξής: Το κλίμα στεναχώριας που επικρατεί στα αποδυτήρια, τώρα που μπήκα μέσα, είναι ένα δείγμα του πώς αισθάνονται», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό δείχνει τι απόδοση είχε η ομάδα μας και πόσο μεγαλώνει καθημερινά. Γι’ αυτόν τον λόγο θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου.

Η αντίδραση μετά την ήττα, σε συνδυασμό με τη σημερινή μας απόδοση, δείχνει τον χαρακτήρα της ομάδας. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον πρόεδρο, Πέτρο Σάββα, που όλο αυτό το διάστημα εξασφάλισαν ένα υγιές περιβάλλον, έτσι ώστε να δούμε αυτή την αντίδραση από την ομάδα μας. Ευχαριστώ και τους φιλάθλους μας για τη στήριξή τους.

Εγώ θα κρατήσω την αντίδραση της ομάδας απέναντι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος και αυτό για εμάς αποτελεί παρακαταθήκη ενόψει των επόμενων δύο τελικών που έχουμε να δώσουμε».