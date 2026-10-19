ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι συμβιβασμοί έφεραν λεμεσιανά χαμόγελα
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα βαθμολογικά δεδομένα μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.
Δεν ανέδειξαν νικητή τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας.
Στο ΓΣΠ ο Ολυμπιακός πλησίασε στο μπαμ αλλά στο φινάλε ισοφάρισε η Ομόνοια και έτσι έγινε... μίνι έκπληξη (2-2) ενώ στο «Στέλιος Κυριακίδης», Πάφος FC και ΑΠΟΕΛ έμειναν χωρίς γκολ και συμβιβάστηκαν στο 0-0.
Έτσι με τα αποτελέσματα αυτά, οι δύο ομάδες της Λεμεσού, χάρηκαν περισσότερο αφού είδαν τους... ανταγωνιστές τους να μένουν στις ισοπαλίες. Έτσι η ΑΕΛ έμεινε μόνη στην κορυφή και ο Απόλλωνας μείωσε τη διαφορά από τις πιο πάνω θέσεις.
Σε μία αγωνιστική που μετρήσαμε τρεις εντός έδρας νίκες, τρεις ισοπαλίες ενώ σε έναν αγώνα υπερίσχυσε ο φιλοξενούμενος.
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κrasava E.N.Y – Καρμιώτισσα 2-1
(41' Μπαχάσα, 45+1' Παπαφώτης / 23' Ψύχας)
Απόλλωνας - Νέα Σαλαμίνα 4-2
(8' Εσκρίτσε, 22' πέν. Τόμας, 45+2' Μαλεκκίδης, 75' πέν. Όζμπολτ / 24', 30' Γκράντσιρ)
Ομόνοια Αρ. – ΑΕΛ 0-2
(61' Σινγκ, 63' Τζόφρι)
Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ανόρθωση 1-0
(37' Βλαχομήτρος)
Άρης – ΑΕΚ 1-1
(21' Νίκολιτς / 90' Αντερέγκεν)
Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ 0-0
Oμόνοια - Ολυμπιακός 2-2
(45+1΄ Εβάντρο, 90+12΄ Ντιονί / 32΄ Σάββα, 34΄ Κυνηγόπουλος)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026
18:00 Ολυμπιακός - Krasava E.N.Y.
19:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026
17:00 Καρμιώτισσα - Απόλλων
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29ης Μαΐου
19:00 ΑΕΛ - Άρης
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026
18:00 Νέα Σαλαμίνα - Πάφος F.C.
19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια