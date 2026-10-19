ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι συμβιβασμοί έφεραν λεμεσιανά χαμόγελα

Δεν ανέδειξαν νικητή τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας.

Στο ΓΣΠ ο Ολυμπιακός πλησίασε στο μπαμ αλλά στο φινάλε ισοφάρισε η Ομόνοια και έτσι έγινε... μίνι έκπληξη (2-2) ενώ στο «Στέλιος Κυριακίδης», Πάφος FC και ΑΠΟΕΛ έμειναν χωρίς γκολ και συμβιβάστηκαν στο 0-0.

Έτσι με τα αποτελέσματα αυτά, οι δύο ομάδες της Λεμεσού, χάρηκαν περισσότερο αφού είδαν τους... ανταγωνιστές τους να μένουν στις ισοπαλίες. Έτσι η ΑΕΛ έμεινε μόνη στην κορυφή και ο Απόλλωνας μείωσε τη διαφορά από τις πιο πάνω θέσεις.

Σε μία αγωνιστική που μετρήσαμε τρεις εντός έδρας νίκες, τρεις ισοπαλίες ενώ σε έναν αγώνα υπερίσχυσε ο φιλοξενούμενος.

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κrasava E.N.Y – Καρμιώτισσα 2-1

(41' Μπαχάσα, 45+1' Παπαφώτης / 23' Ψύχας)

Απόλλωνας - Νέα Σαλαμίνα 4-2

(8' Εσκρίτσε, 22' πέν. Τόμας, 45+2' Μαλεκκίδης, 75' πέν. Όζμπολτ / 24', 30' Γκράντσιρ)

Ομόνοια Αρ. – ΑΕΛ 0-2

(61' Σινγκ, 63' Τζόφρι)

Ομόνοια 29ης Μαΐου - Ανόρθωση 1-0

(37' Βλαχομήτρος)

Άρης – ΑΕΚ 1-1

(21' Νίκολιτς / 90' Αντερέγκεν)

Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ 0-0

Oμόνοια - Ολυμπιακός 2-2

(45+1΄ Εβάντρο, 90+12΄ Ντιονί / 32΄ Σάββα, 34΄ Κυνηγόπουλος)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2026

18:00 Ολυμπιακός - Krasava E.N.Y.

19:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2026

17:00 Καρμιώτισσα - Απόλλων

18:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29ης Μαΐου

19:00 ΑΕΛ - Άρης

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026

18:00 Νέα Σαλαμίνα - Πάφος F.C.

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια