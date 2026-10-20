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Έχει βουνό να ανεβεί η ΑΕΚ, αλλά όλα γίνονται (πρόγραμμα)

ΓΗΠΕΔΟ

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Αρχίζει η δράση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Ξανά στην Αγγλία, αλλά αυτή τη φορά στο Μάντσεστερ θα βρεθεί η ΑΕΚ Αθηνών, η οποία απόψε (22:00) καλείται να κάνει μία μεγάλη υπέρβαση απέναντι στη Σίτι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι κιτρινόμαυροι είναι σαφώς το μεγάλο αουτσάιντερ, όμως θα παλέψουν για το κέρδος απέναντι σε μία ομάδα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Άλλωστε στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται…

Το συγκρότημα του Μάρκο Νίκολιτς ηττήθηκε από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο την προηγούμενη Τετάρτη και σίγουρα για να έχει τύχη, επιβάλλεται να ελαχιστοποιηθούν τα ατομικά λάθη. Σαφώς και η ισοπαλία δεν θα ήταν κακό αποτέλεσμα ως προς τον στόχο να βρεθεί στην 24άδα που θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Ματσάρα στο Παρίσι

Πέρα από τον αγώνα της ΑΕΚ, το μενού της Τρίτης για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League περιλαμβάνει τη ματσάρα στο Παρίσι ανάμεσα στην Παρί και την Μπαρτσελόνα, οι οποίες είναι απόλυτες. Ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει στις 22:00 όπως και οι αγώνες: Ρόμα-Σλόβαν Μπρατισλάβα, Πόρτο-Αϊντχόφεν, Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ, Νάπολι-Μπόντο Γκλιμτ και Στουτγκάρδη-Ατλέτικο. Το μενού θα αρχίσει στις 19:45, με τις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε-Σλάβια Πράγας και Σαμπάχ-Ντόρτμουντ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Παρί Σεν Ζερμέν 6 (+7), Μπαρτσελόνα 6 (+7), Άστον Βίλα 6 (+7), Στουτγκάρδη 6 (+5), Λίβερπουλ (+4), Σπόρτινγκ 6 (+4), Άρσεναλ 6 (+4), Ρεάλ 6 (+2), Μπέτις 6 (+2), Μπάγερν 4 (+5), Σαχτάρ 4 (+2), Κόμο 3 (+2), Μαν. Γιουνάιτεντ 3 (+2), Βιγιαρεάλ 3 (+1), Ατλέτικο 3 (+1), Μπριζ 3 (0), Μαν. Σίτι 3 (0), Ντόρτμουντ 3 (0), Λανς 3 (-1), ΑΕΚ 3 (-1), Λειψία 3 (-2), Σαμπάχ 3 (-2), Φέγενορντ 3 (-3), Μπόντο Γκλιμτ 3 (-4), Ρόμα 1 (-1), Αϊντχόφεν 1 (-1), Βίκινγκ 1 (-2), Φενέρμπαχτσε 1 (-6), Ίντερ 0 (-2), Πόρτο 0 (-3), Σλάβια Πράγας 0 (-3), Νάπολι 0 (-3), ΛΑΣΚ Λινζ 0 (-4), Λιλ 0 (-4), Γαλατασαράι 0 (-5), Σλόβαν Μπρ. 0 (-8).

*Στην παρένθεση η διαφορά τερμάτων.

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