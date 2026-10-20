Σκιαγράφησε την Ομόνοια ο Μαρτίνς: «Είναι η Μπενφίκα της Κύπρου, έχει τους περισσότερους φιλάθλους»

Το... προφίλ της Ομόνοιας κλήθηκε να αναλύσει ο Μαρτίνς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην πορτογαλική ιστοσελίδα «O Jogo». Ο προπονητής της ΑΕΛ αναφέρθηκε στη δυναμική των πρασίνων, στη φιλοσοφία του Μπεργκ και όσα πρέπει να προσέξει η Μπενφίκα, ενόψει του αγώνα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League κόντρα στο «τριφύλλι» (22/10, 22:00).

Αναλυτικά:

«Έχουν μια ποιοτική ομάδα, παρόλο που έχασαν τους επιθετικούς τους, Μαέ και Γουίλι Σεμέδο. Ο προπονητής, Χένινγκ Μπεργκ, έχει τη δική του ξεχωριστή αγωνιστική φιλοσοφία. Παρόλο που η ομάδα δεν έχει ακόμη την ίδια συνοχή και δεν βρίσκεται στο επίπεδο της περσινής χρονιάς, επειδή ήρθαν νέοι ποδοσφαιριστές, η αγωνιστική ιδέα παραμένει πολύ παρόμοια».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Την περασμένη σεζόν η ομάδα είχε καλύτερη συνολική λειτουργία, καθώς έχει χαθεί μέρος της σύνδεσης μεταξύ των παικτών. Ωστόσο, η ομάδα βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά ποιότητα υπάρχει. Βρίσκονται σε καλή περίοδο. Τώρα, όπως και πέρσι, στην αμυντική μετάβαση, όταν χάνουν την μπάλα σε ψηλά σημεία του γηπέδου, δεν ασκούν τόσο έντονη πίεση και αυτό τους οδηγεί στο να δέχονται περισσότερες αντεπιθέσεις. Η Μπενφίκα, με παίκτες μεγαλύτερης ποιότητας, μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όταν ανακτούν την μπάλα πιο χαμηλά στο γήπεδο, θα έχουν πολύ χώρο για να βγουν στην επίθεση και να εκμεταλλευτούν τις μεταβάσεις. Ωστόσο, η Μπενφίκα είναι ένας μεγάλος σύλλογος και αυτό μπορεί να κάνει τους παίκτες της Ομόνοιας να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να παρουσιαστούν πιο ανταγωνιστικοί».

Παράλληλα, ξεχώρισε τον Τάνκοβιτς ως τον πιο επικίνδυνο παίκτη των πρασίνων: «Είναι ο πιο δημιουργικός παίκτης. Είναι εξαιρετικός στην τελευταία πάσα, μπορεί να κάνει τη διαφορά στις στατικές φάσεις και είναι καθοριστικός στον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή».

Τέλος, κατέληξε για την ατμόσφαιρα: «Θεωρώ ότι η Μπενφίκα είναι πολύ πιο δυνατή, υπάρχει μεγάλη διαφορά τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ωστόσο, η Ομόνοια παίζει στην έδρα της, με γεμάτο γήπεδο. Είναι η Μπενφίκα της Κύπρου και η ομάδα με τους περισσότερους οπαδούς στο νησί. Διαθέτει δυνατή ατμόσφαιρα και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, η Μπενφίκα παίζει πολύ καλά, με πολλές κινήσεις και συνδυασμούς από τα άκρα, καταφέρνει να τραβά τους αντιπάλους προς τη μία πλευρά και να αλλάζει την κατεύθυνση του παιχνιδιού. Η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Για την Ομόνοια, το 80% των αγώνων είναι παιχνίδια στα οποία πρέπει να παίρνει την πρωτοβουλία. Είναι μια εξαιρετικά επιθετική ομάδα, αλλά δεν πιστεύω ότι απέναντι στην Μπενφίκα θα μπορέσει να επιβάλει την υπεροχή της. Θα βρεθεί σε καταστάσεις που δεν είναι συνηθισμένες για την ίδια».