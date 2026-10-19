Τελεσίγραφο της UEFA στον Ινφαντίνο με 42 ερωτήματα για Μπάλογκαν, Τραμπ και το deal για το Μουντιάλ

Σε νέα κίνηση πίεσης προς τη FIFA και τον πρόεδρό της, Τζάνι Ινφαντίνο, προχώρησε η UEFA, αποστέλλοντας επιστολή με 42 αναλυτικά ερωτήματα για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με το Sky Sports News, την επιστολή έστειλε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, προς τον ομόλογό του στη FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία να ζητά απαντήσεις εντός δύο εβδομάδων.

Όπως αναφέρει ο Θεοδωρίδης, ο Ινφαντίνο αναγνώρισε στη συνεδρίαση ότι έχουν γίνει λάθη, ωστόσο οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν έχουν απαντήσει επαρκώς σε σειρά θεμελιωδών ερωτημάτων. Η UEFA ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι οι απαντήσεις δεν μπορούν να μετατεθούν για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου ούτε να αντικατασταθούν από μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της FIFA.

Τα 42 ερωτήματα καλύπτουν 12 διαφορετικές θεματικές ενότητες, με επίκεντρο μεταξύ άλλων την πρόταση για την παραχώρηση μεριδίου σε διοργανώσεις της FIFA, τις σχέσεις με επενδυτικά κεφάλαια, τη χρηματοδότηση των εθνικών ομοσπονδιών και τη διαφάνεια στις οικονομικές απολαβές του προέδρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προτεινόμενη συμφωνία με την Thrive Capital, καθώς η UEFA ζητά να διευκρινιστεί γιατί παραχωρήθηκε αποκλειστικότητα χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το Συμβούλιο της FIFA. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την προβλεπόμενη αποτίμηση της συμφωνίας, αλλά και για το κατά πόσο οι εθνικές ομοσπονδίες συνδέθηκαν με αυξημένη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης αναφορές για πρόσθετες αμοιβές του Ινφαντίνο, πέρα από τον ετήσιο μισθό του, καθώς και η υπόθεση του Μπάλογκαν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA ζητώντας επανεξέταση της πειθαρχικής υπόθεσης. Η UEFA ζητά να αποσαφηνιστεί αν υπήρξαν παρεμβάσεις και ποια επικοινωνία ακολούθησε στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ερωτήματα διατυπώνονται ακόμη για τη διάρκεια του ημιχρόνου στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τις υποχρεωτικές διακοπές για ενυδάτωση, τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών και τα έξοδα φιλοξενίας του προέδρου της FIFA, αλλά και την κατανομή των θέσεων VIP στον τελικό της διοργάνωσης.

Ξεχωριστή ενότητα αφορά το FIFA Peace Prize, με την UEFA να ζητά να διευκρινιστεί ποιος αποφάσισε τη δημιουργία του βραβείου και την απονομή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και αν υπήρξαν ανεξάρτητα κριτήρια επιλογής.

Η επιστολή καταγράφει, τέλος, δέκα περιπτώσεις που, κατά την UEFA, εγείρουν ζητήματα πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και θεσμικής διαφάνειας. Σε αυτές περιλαμβάνονται η προτεινόμενη συμφωνία με την Thrive Capital, αναφορές για μίσθωση γραφείων στον Trump Tower, εμπορικές συμφωνίες και επαφές που συνδέονται με πρόσωπα του περιβάλλοντος του Αμερικανού προέδρου, καθώς και αποφάσεις γύρω από εκδηλώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, η UEFA εκφράζει ανησυχίες για την ανεξαρτησία των οργάνων που θα επιβλέψουν την εκλογική διαδικασία ενόψει των εκλογών για την προεδρία της FIFA, τον Μάρτιο του 2027. Μέχρι στιγμής, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία δεν έχει αναδείξει υποψήφιο που θα μπορούσε να διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Ινφαντίνο, με τον Αρσέν Βενγκέρ να αναφέρεται ως πιθανή δημοφιλής επιλογή, χωρίς ο ίδιος να έχει τοποθετηθεί για ενδεχόμενη υποψηφιότητα.