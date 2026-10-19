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Γιατί έμεινε ευχαριστημένος ο Μπεργκ και η αναφορά του για τον Κουλιμπαλί

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα όσα ανέφερε ο Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου.

Ικανοποιημένος από τη νοοτροπία των παικτών του οι οποίοι... επέστρεψαν από το 0-2 εμφανίστηκε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά το 2-2 απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως το περιμέναμε», είπε και πρόσθεσε: Ο Ολυμπιακός είναι μια καλή ομάδα. Δεν ήμασταν στο καλύτερό μας επίπεδο στο πρώτο ημίχρονο, όμως ακόμα και σε αυτό το διάστημα δημιουργήσαμε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι, πιέσαμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και στο τέλος αυξήσαμε την πίεσή μας και βρήκαμε το γκολ της ισοφάρισης.

Είμαι χαρούμενος με τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών μου στο γήπεδο και τη νοοτροπία τους. Δεν τα παράτησαν, είχαν πίστη παρά την κούραση και τους τραυματισμούς και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Σίγουρα η ισοπαλία είναι καλύτερη από το να μην πάρουμε κανέναν βαθμό. Είναι μια δύσκολη σεζόν για εμάς, με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Είμαστε χαρούμενοι που αγωνιζόμαστε σε όλες τις διοργανώσεις και παλεύουμε για όλους τους στόχους μας».

Όσον αφορά τους τραυματισμούς, είπε: «Ο Κουλιμπαλί ένιωσε ενοχλήσεις και δεν θέλαμε να πάρουμε κάποιο ρίσκο. Ο Ντουβέρν ήταν εξαιρετικός και στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Νεγκό ήταν πολύ καλός. Ξεχώρισαν οι πάσες του μέσα στην περιοχή. Οι τραυματισμοί είναι μέρος αυτής της απαιτητικής περιόδου. Ο στόχος μας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς».

 

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