Κύπελλο Coca – Cola: Συνέχεια την Τετάρτη (21/10) με δύο αγώνες
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι αγώνες είναι μονοί και μέχρι τώρα προκρίθηκαν για την επόμενη φάση Krasava ΕΝΥ και Άρης
Με δύο αγώνες συνεχίζεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α' - Β' Κατηγορίας.
Οι αγώνες είναι μονοί και μέχρι τώρα προκρίθηκαν για την επόμενη φάση Krasava ΕΝΥ και Άρης.
Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθούν οι αγώνες ΑΕΚ - Ακρίτας Χλώρακας και Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τους αγώνες που έγιναν και η συνέχεια:
Τετάρτη 14.10.2026
Σπάρτακος Κιτίου - Krasava ΕΝΥ 0-2
Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0
Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών (δεν έγινε)
Τετάρτη 21.10.2026
17:00 ΑΕΚ - Ακρίτας Χλώρακας
18:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Τετάρτη 28.10.2026
17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου
18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας
Τρίτη 03.11.2026
18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ερμής Αραδίππου
Τετάρτη 04.11.2026
18:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Ολυμπιακός
Στην πρώτη φάση δεν συμμετέχουν βάση της Προκήρυξης τρεις ομάδες. Η Πάφος FC, ο Απόλλωνας και η Ομόνοια Λευκωσίας. Επίσης προκρίνονται ως τυχερές ομάδες στην επόμενη φάση της διοργάνωσης Ανόρθωση, ΑΣΙΛ Λύσης και ΕΝ Παραλιμνίου.