Κύπελλο Coca – Cola: Συνέχεια την Τετάρτη (21/10) με δύο αγώνες

Με δύο αγώνες συνεχίζεται την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το πρόγραμμα της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α' - Β' Κατηγορίας.

Οι αγώνες είναι μονοί και μέχρι τώρα προκρίθηκαν για την επόμενη φάση Krasava ΕΝΥ και Άρης.

Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθούν οι αγώνες ΑΕΚ - Ακρίτας Χλώρακας και Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τους αγώνες που έγιναν και η συνέχεια:

Τετάρτη 14.10.2026

Σπάρτακος Κιτίου - Krasava ΕΝΥ 0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών (δεν έγινε)

Τετάρτη 21.10.2026

17:00 ΑΕΚ - Ακρίτας Χλώρακας

18:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Τετάρτη 28.10.2026

17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Διγενής Ακρίτας Μόρφου

18:00 ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας

Τρίτη 03.11.2026

18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερολάκκου

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ερμής Αραδίππου

Τετάρτη 04.11.2026

18:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Ολυμπιακός

Στην πρώτη φάση δεν συμμετέχουν βάση της Προκήρυξης τρεις ομάδες. Η Πάφος FC, ο Απόλλωνας και η Ομόνοια Λευκωσίας. Επίσης προκρίνονται ως τυχερές ομάδες στην επόμενη φάση της διοργάνωσης Ανόρθωση, ΑΣΙΛ Λύσης και ΕΝ Παραλιμνίου.