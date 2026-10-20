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Σκληρό καρύδι και το αποδεικνύει!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Πάει λοιπόν με άλλη... φόρα στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ

Στο τρίτο εντός έδρας παιχνίδι γεύτηκε τη χαρά της νίκης η Ομόνοια 29ης Μαΐου και με το 1-0 επί της Ανόρθωσης, έκανε σημαντικό βαθμολογικό άλμα. Στα προηγούμενα δύο, με Καρμιώτισσα (2-2) και ΑΕΚ (1-2), παρά την καλή της παρουσία, δεν πανηγύρισε με τον ενθουσιώδες κοινό της, κάτι που έπραξε με την ψυχή της, στον αγώνα της Κυριακής.

Ήταν το δεύτερο της παιχνίδι που κράτησε το μηδέν παθητικό και συνοδεύτηκε πάλι με νικηφόρο αποτέλεσμα. Με οκτώ βαθμούς δείχνει πως είναι σκληρό καρύδι και το αποδεικνύει. Και θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερους καθώς ισοφαρίστηκε στο 90+3΄ από τον Ολυμπιακό ενώ ηττήθηκε στο 84΄ από την ΑΕΚ και στο 81΄ από την ΑΕΛ. Έδειξε πως διαθέτει ένα καλό ρόστερ να ανταπεξέλθει σε κάθε δύσκολη αποστολή, είτε εντός είτε εκτός έδρας.

Πάει λοιπόν με άλλη... φόρα στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ την Κυριακή στο ΓΣΠ (25/10, 18:00) και θα προσπαθήσει για το μπαμ.

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