Δείτε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (25/04)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μπόλικη ποδοσφαιρική δράση, τένις, μπάσκετ και Moto GP
Cytavision 1
16:00 Ένωση - Ακρίτας
19:00 ΑΕΚ - Άρης
Cytavision 2
17:00 Ομόνοια Αρ. - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision 3
14:30 Φούλαμ - Άστον Βίλα
17:00 Λίβερπουλ - Κρίσταλ Πάλας
19:30 Άρσεναλ - Νιούκαστλ
Cytavision 4
17:00 Γουέστ Χαμ - Έβερτον
19:00 Μπολόνια - Ρόμα
21:45 Βερόνα - Λέτσε
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 1000 – Madrid
Cytavision 6
11:50 Μoto GP - Προκριματικά
17:15 Χέταφε - Μπαρτσελόνα
20:00 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ (Τ)
Cytavision 7
17:00 Γουλβς - Τότεναμ
19:15 Μάντσεστερ Σ. - Σαουθάμπτον
22:30 Μπάσκετ: Σάνς - Θάντερ
Cytavision 8
17:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΕΛ
22:00 Ατλέτικο - Μπιλμπάο
Cablenet Sports 1
17:30 Φέγενορντ - Χρόνινγκεν
21:00 Μπρέντα - Άγιαξ
Cablenet Sports 2
20:00 Ανζέ - Παρί Σεν Ζερμέν
22:05 Τουλούζ - Μονακό
Cablenet Sports 3
15:00 Ρεμς - Νανσί
19:15 Γυναικείο: Μπάγερν - Μπαρτσελόνα
22:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης
Novasports Prime
19:30 Αμβούργο - Χόφενχαϊμ
Novasports 2
19:30 Καϊζεσλάουτερν - Μπράουνσβάιγκ
Novasports 3
16:30 Μάιντς - Μπάγερν
21:30 Ντάρμστατ - Έλβεσμπεργκ
Novasports 5
16:30 Κολωνία - Λεβερκούζεν
Novasports 6
16:30 Άουγκσμπουργκ - Άιντραχτ
21:00 Τένις: WTA 1000 - Μadrid
Novasports extra1
16:30 Χάιντενχαϊμ - Ουνιόν Βερ.
Novasports extra1
16:30 Βόλφσμπουργκ - Γκλάντμπ