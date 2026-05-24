Οι μεταδόσεις σήμερα Κυριακή (24/5)
ΓΗΠΕΔΟ
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 24/5
Cytavision 1
18:00 Σάντερλαντ - Τσέλσι
Cytavision 2
18:00 Νότιγχαμ - Μπόρνμουθ
Cytavision 3
18:00 Μπράιτον - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision 4
18:00 Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα
21:45 Μίλαν - Κάλιαρι
Cytavision 5
18:00 Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ
21:45 Τόρινο - Γιουβέντους
Cytavision 6
11:55 NASCAR PRO
16:00 NASCAR ΟPEN
18:00 Λίβερπουλ - Μπρέντφορντ
21:45 Κρεμονέζε - Κόμο
Cytavision 7
15:00 ΕRC Sweden
18:00 Τότεναμ - Έβερτον
21:45 Βερόνα - Ρόμα
Cytavision 8
16:00 Πάρμα - Σασουόλο
18:00 Γουέστ Χαμ - Λιντς
22:00 Βιγιαρεάλ - Ατλέτικο Μ.
Novasports Prime
18:00 Μπάσκετ: Τελικός Κ18
21:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Ρεάλ
Cablenet Sports 3
13:00 Σούρνε Μπιλμπάο - Μπάσγουετ Χιρόνα
19:00 Γιουβεντούτ - Μπούργος