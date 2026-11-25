Ο σοβαρός τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο που τον έθεσε νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν, φέρνει νωρίτερα από το προβλεπόμενο στην επικαιρότητα τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού ενόψει Ιανουαρίου.

Σε αυτόν λοιπόν κάποια πράγματα είναι γνωστά, όπως για παράδειγμα οτι οι «πράσινοι» θα κινηθούν και για την απόκτηση ενός αριστερού εξτρέμ γραμμής, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε από την απουσία του Αργεντίνου.

Από εκεί και πέρα, όπως όλα δείχνουν θα αποκτηθεί ένας κεντρικός χαφ, προκειμένου να μπορεί να παίρνει ανάσες ο Κάνγκουα και να «δένει» και αυτός με τους Λούζα, Καμαρά, ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να γίνει κίνηση και για τρίτο παίκτη.

Αυτός, όπως είπε ο Κώστας Γουλής στην εκπομπή του Athletiko «BACK2ΜΠΑΚ» θα αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, ωστόσο όπως ξεκαθαρίστηκε προτεραιότητα αποτελούν οι άλλες δύο θέσεις. Αυτή δηλαδή του αριστερού εξτρέμ και του κεντρικού χαφ…

athletiko.gr