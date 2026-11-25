Το όνομα του Παναθηναϊκού εμπλέκει ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «Sport.fr» που αναφέρεται στην εκκαθάριση του ρόστερ της Μαρσέιγ και την πιθανή αποχώρηση του Αμίν Αρίτ.

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο εν λόγω δημοσίευμα, οι Μασσαλοί φέρεται να έχουν ήδη προτείνει τον Μαροκινό εξτρέμ στο «τριφύλλι», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές!

Παράλληλα, η εξήγηση που δίνεται για την επιλογή του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με την πρόθεση των «πράσινων» να κινηθούν για την απόκτηση ακραίου επιθετικού τον χειμώνα. Λόγω του τραυματισμού ενός παίκτη τους (σ.σ. του Σαντίνο Αντίνο), αλλά και της πιθανής αποχώρησης του Φακούντο Πελίστρι.

Ο Αρίτ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μάρσειγ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, άρα από 1η Ιανουαρίου θα μπορεί να συμφωνήσει με όποια ομάδα θέλει. Υπό τον κίνδυνο να χαθεί ως ελεύθερος, δε, η γαλλική ομάδα φέρεται να αξιώνει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.

Επίσης, στο… επίμαχο άρθρο σημειώνεται ότι ο Αρίτ απασχόλησε προ εβδομάδας την Ρεάλ Μπέτις.

sport-fm.gr