Ικανοποίηση για την αντίδραση και τον χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα τους υπάρχει στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ μετά το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στην Ομόνοια. Οι γαλαζοκίτρινοι βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ μόλις από το 5ο λεπτό, έχοντας ένα νωθρό και ανούσιο επιθετικά πρώτο μέρος, όπου δυσκολεύτηκαν να βρουν διαδρόμους απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των πρασίνων.

Στην επανάληψη, όμως, η εικόνα άλλαξε. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βελτιώθηκε στη μεσοεπιθετική της λειτουργία, πάτησε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία στην αντίπαλη περιοχή και δικαιώθηκε.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 62’ και τέσσερα λεπτά αργότερα επιβεβαίωσε την κλάση και την προσωπικότητά του, πετυχαίνοντας το παρθενικό του γκολ στο πρωτάθλημα με εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό τελείωμα. Μάλιστα, ο ΑΠΟΕΛ άγγιξε ακόμη και την ολική ανατροπή, κυρίως με την προσπάθεια του Γεωργίου στο 90’.

Με το ισόπαλο αυτό αποτέλεσμα ο ΑΠΟΕΛ επέκτεινε το αήττητο σερί του στα επτά παιχνίδια πρωταθλήματος, μετρώντας πλέον τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Πλέον, η προσοχή των γαλαζοκιτρίνων στρέφεται στη συνέχεια του μαραθωνίου και στην αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου (28/11, 18:00) κόντρα στην Krasava Ένωση Νέων Ύψωνα στο ΓΣΠ. Στόχος δεν είναι άλλος από τη νίκη ώστε να δημιουργήσoυν τις συνθήκες για να ανέβουν ακόμη και στην κορυφή της βαθμολογίας το επόμενο διάστημα.