Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού του Τσικίνιο, το πρωί της Παρασκευής (20/11).

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχει ήδη περάσει στο επόμενο στάδιο, ξεκινώντας το πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο να επιστρέψει σταδιακά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ομάδας, Χρήστος Θέος, στην κλινική του Παλαιού Φαλήρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Το επόμενο διάστημα, ο Τσικίνιο θα ακολουθήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής του.

Προτεραιότητα για τον σύλλογο αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή και η επιστροφή του στη δράση όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος, χωρίς να υπάρξει πίεση για επίσπευση της διαδικασίας.