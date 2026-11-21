Διάφορα για την διαφορά
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Νταβίντ Ακιντόλα είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας που μπορούν να γίνουν καθοριστικοί σ΄ένα τέτοιο παιχνίδι όπως το σημερινό με τον ΑΠΟΕΛ
Ο ακραίος επιθετικός των πρασίνων ήταν εκ των διακριθέντων της αναμέτρησης με την Ανόρθωση.
Ουσιαστικά αυτό που συνέβη στο «ΠΑΠ» ήταν ένα δείγμα των όσων περίμεναν όλοι να κάνει ο Νιγηριανός στην δεύτερη του θητεία στην Κύπρο με την Ομόνοια.
Ενόψει του σημερινού (17:00) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, ο Ακιντόλα έχει την δυνατότητα να κάνει διάφορα για να κάνει και την διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.
α.ψ