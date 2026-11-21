Ο ακραίος επιθετικός των πρασίνων ήταν εκ των διακριθέντων της αναμέτρησης με την Ανόρθωση.

Ουσιαστικά αυτό που συνέβη στο «ΠΑΠ» ήταν ένα δείγμα των όσων περίμεναν όλοι να κάνει ο Νιγηριανός στην δεύτερη του θητεία στην Κύπρο με την Ομόνοια.

Ενόψει του σημερινού (17:00) ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, ο Ακιντόλα έχει την δυνατότητα να κάνει διάφορα για να κάνει και την διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.

α.ψ