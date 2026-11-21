Ο Κύπριος τεχνικός θα κάνει ντεμπούτο σήμερα (19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη, μία ομάδα κόντρα στην οποία... δεινοπάθησε τα τελευταία χρόνια. Το συγκρότημα της Λεμεσού μετράει 14 σερί παιχνίδια αήττητη απέναντι σε ομάδες του Σωφρόνη Αυγουστή, ο οποίος θα επιδιώξει να λυγίσει την «Ελαφρά Ταξιαρχία» με την πέμπτη κατά σειρά ομάδα, ώστε να κάνει θετικό ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδας της Αμμοχώστου. Από το 2016 μέχρι το 2021, ο Αυγουστή είχε επικρατήσει του Άρη σε τρία παιχνίδια ως προπονητής του Απόλλωνα και ένα με τον ΑΠΟΕΛ. Από εκεί και πέρα, με τους γαλαζοκίτρινους είχε δύο ισοπαλίες κι άλλη μία νίκη, για να έρθει η πρώτη ήττα από τον Άρη τον Σεπτέμβριο του 2022. Έπειτα, έφερε ισοπαλία όταν στην Καρμιώτισσα, από την οποία ηττήθηκε στη δεύτερη θητεία του. Όσο ήταν στον πάγκο της Ομόνοιας, έχασε πέντε φορές και ένα παιχνίδι ήρθε ισοπαλία, ενώ στο επόμενο πέρασμά του από τον Απόλλωνα, τις σεζόν 2024-25 και 2025-26, έφερε μία ισοπαλία με τον συμπολίτη και έχασε τέσσερις φορές. Η τελευταία να χρονολογείται στα μέσα Δεκεμβρίου του 2015, στο κύκνειο άσμα του Κύπριου τεχνικού από την ομάδα της Λεμεσού.