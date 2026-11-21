Ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε 18 παίκτες για τους δύο αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που είναι προγραμματισμένοι για την ερχόμενη εβδομάδα. Αντίπαλοί της είναι, η Γεωργία (26/11, 20.00, Τ – Center) και η Ισπανία (29/11, 19.00, Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλα).

Ανάμεσά τους βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρότι βρίσκεται σε αγωνιστική απραξία για πάνω από έναν μήνα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος στον Ολυμπιακό. Αντίθετα, εκτός κλήσεων έμειναν και πάλι οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης, που έχουν επιστρέψει από τους τραυματισμούς τους.

Η ενσωμάτωση των παικτών Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού θα γίνει σταδιακά, ακόμη και ανήμερα του πρώτου ματς με την Γεωργία, καθώς οι μεν «πράσινοι» παίζουν την Τρίτη στη Βαλένθια, οι δε «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Τετάρτη την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα είναι πέμπτη στον όμιλό της με ρεκόρ 4-4, μαζί με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο, ενώ προπορεύονται Ουκρανία (6-2), Ισπανία (5-3) και Γεωργία (5-3). Τα τέσσερα ματς που απομένουν θα κρίνουν ποιες τρεις ομάδες θα περάσουν στα τελικά του Κατάρ.

Αναλυτικά οι 18 εκλεκτοί:

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 179 1191

Νικ Καλάθης 07/02/1989 1.96 PG ΠΑΟΚ 153 1283

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG ΑΕΚ 102 688

Θανάσης Αντετοκούνμπο 18/07/1992 2.01 F Αρης 81 398

Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 C Παναθηναϊκός 63 621

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 56 263

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.08 C Αρης 45 244

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.87 SG Αρης 44 394

Τάιλερ Ντόρσεϊ 18/02/1996 1.96 G Ολυμπιακός 42 494

Μιχάλης Λούντζης 04/08/1998 1.98 PG Μαρούσι 39 195

Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/199 1.94 PG Παναθηναϊκός 37 152

Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 f ΠΑΟΚ 18 82

Μανώλης Χατζηδάκης 21/04/2000 2.08 C Περιστέρι 11 29

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG ΠΑΟΚ 10 16

Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 10 18

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Ολυμπιακός 7 20

Νίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ 3 18

Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 PG Περιστέρι 2 7

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