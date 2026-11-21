Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» φιλοξενεί απόψε στις 19:00 τη Νέα Σαλαμίνα στο στάδιο «Αλφαμέγα» για τη 10η αγωνιστική στοχεύοντας στη νίκη. Κόντρα σ΄έναν αντίπαλο πάντως που έδειξε έως τώρα ικανός να κάνει τη ζημιά όπου κι αν αγωνίζεται, ο Άρης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να φτάσει στο ζητούμενο. Πόσω μάλλον τώρα που οι ερυθρόλευκοι έχουν αλλάξει προπονητή. Συνεπώς υπάρχει το ερωτηματικό για το πώς θα εμφανιστούν στο γήπεδο, παρ' όλο που τόσο ο προπονητής του Άρη όσο και γενικά το φίλαθλο κοινό γνωρίζουν τις ποδοσφαιρικές αρχές του προπονητή Σωφρόνη Αυγουστή. Η ήττα του Άρη από τον ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος σταμάτησε ένα αήττητο σερί πέντε αγώνων με τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Άρα το παιχνίδι με την ομάδα της Αμμοχώστου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, με την ανάγκη για επιστροφή στα τρίποντα να είναι επιτακτική. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δεδομένα είναι εκτός ο Βέρντον που χάνει όλη τη σεζόν καθώς και οι Χάμπος-Μάτισικ που θα εκτίσουν την ποινή της τιμωρίας τους λόγω καρτών. Ο Σαρφό παραμένει αμφίβολος.