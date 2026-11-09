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ΑΕΚ: Ισοφάρισε επίδοση 25ετίας, αλλά… έχασε το ρεκόρ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ είχε 25 χρόνια να αρχίσει ένα πρωτάθλημα με 5/5 εντός έδρας, αλλά έχασε ένα ρεκόρ.

Με τη νίκη της επί του Λεβαδειακού (2-1) η ΑΕΚ έφτασε τις πέντε νίκες στα ισάριθμα πρώτα ματς εντός έδρας στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε κερδίσει Ηρακλή (4-0), Άρη (5-0), ΟΦΗ (3-0) και Παναιτωλικό (5-0).

Η προηγούμενη φορά που είχε αρχίσει με 5/5 εντός ήταν τη σεζόν 2001/02, όταν η «Ένωση» είχε νικήσει στο «Νίκος Γκούμας» της Νέας Φιλαδέλφειας διαδοχικά Αιγάλεω (4-0), Ξάνθη (2-0), Παναθηναϊκό (2-0), Ακράτητο (3-0) και Άρη (4-2), προτού ηττηθεί με 3-2 από τον Ολυμπιακό.

Πάντως η ΑΕΚ δεν κατάφερε να σπάσει ένα άλλο ρεκόρ, καθώς δεν μπόρεσε να κρατήσει το μηδέν στα πέντε πρώτα ματς του πρωταθλήματος εντός έδρας μετά το τέρμα που δέχτηκε χθες. Αυτή η επίδοση κρατά από το 1961/62, όταν δεν είχε παραβιαστεί η εστία της στα πέντε πρώτα εντός έδρας ματς πρωταθλήματος, ωστόσο σε αυτά είχε τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία.

sport-fm.gr 

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