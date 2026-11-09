Παραπάνω από ένα απλό τρίποντο

Η επικράτηση (4-2) της Πάφου επί της Ομόνοιας 29Μ δεν ήταν απλώς μία νίκη για την ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο.

Όχι μόνο γιατί ήταν ένα παιχνίδι πριν την διακοπή και πάντα η νίκη σε τέτοιες περιπτώσεις λειτουργεί προς όφελος της εκάστοτε ομάδας.

Βλέπετε, η Πάφος έμεινε μακριά από τη νίκη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που οι Παφίτες κέρδισαν ήταν 11/10 και το παιχνίδι με την Ανόρθωση εκτός έδρας.

Έκτοτε, ακολούθησαν έξι ματς σε Κύπρο και Ευρώπη με την Πάφο να μετρά 2 ήττες και 4 ισοπαλίες.

Το 4-2 συνεπώς στο «Στ. Κυριακίδης» ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα ξέσπασμα που είχε τεράστια ανάγκη η περσινή κυπελλούχος.