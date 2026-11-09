Έκανε έφεση ο ΑΠΟΕΛ για να έχει κόσμο στο αιώνιο

Η ΚΟΠ ενημέρωσε πως ο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε έφεση κατά της απόφασης του Αθλητικού Δικαστή. Αυτή, θα εξεταστεί τη Δευτέρα 16/11.

Σκοπός της έφεσης είναι να αρθεί η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων, ώστε οι γαλαζοκίτρινοι να έχουν κόσμο στο ντέρμπι με την Ομόνοια (21/11/26), όπου ο ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί ως φιλοξενούμενος.

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

Η ΚΟΠ ανακοινώνει πως ο ΑΠΟΕΛ, καταχώρησε έφεση εναντίον της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, ημερομηνίας 26.10.2026.

Η έφεση θα εξεταστεί την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.