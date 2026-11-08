Ισόπαλο το ντέρμπι στο Φάληρο με... νικητή τον Παναθηναϊκό

Τα πάντα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αρμάντο Γκονσάλες (58’) θα μπορούσε να είναι η «χρυσή» αλλαγή για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, σκοράροντας δυο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Του το... χάλασε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς (71’) που πέτυχε το ένατο γκολ του κόντρα στον Ολυμπιακό, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου για 4+1 χρόνια.

Με έντονη πίεση και κερδίζοντας αρκετά στημένα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ανοίξει νωρίς το σκορ. Δεν είχε, όμως, ευκαιρίες ενώ μετά το πρώτο τέταρτο οι «ασπρόμαυροι» ισορρόπησαν. Η αναγκαστική αλλαγή του Γιάκιτς - γλίστρησε κι έπεσε άσχημα, αποχωρώντας με λυγμούς - δε διαφοροποίησε τα πλάνα του Αλέσιο Λίσι που ζητούσε από τους παίκτες του να «χτυπήσουν» στις αντεπιθέσεις.

Σε μια τέτοια, στο ημίωρο, οι φιλοξενούμενοι «άγγιξαν» το γκολ. Ο Ζίβκοβιτς κουβάλησε την μπάλα από τα δεξιά προς τον άξονα, την κατάλληλη στιγμή πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα στον Ζαφείρη, αλλά ο 23χρονος διεθνής μέσος αστόχησε στο τετ-α-τετ με τον Ορτέγκα, πλασάροντας δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ήταν ό,τι πιο αξιόλογο σε ένα μετριότατο και νευρικό πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ξεκίνησε με τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν την πρώτη τους σπουδαία ευκαιρία. Ο Φρόιλερ, στο 52’, από τα αριστερά βρήκε εντός περιοχής τον Μουαντιλιμαντζί, ο 28χρονος φορ από τον Τσαντ ξεπέρασε την αντίσταση του Κόστα και σούταρε διαγώνια, δυνατά, με τον Μοναστηρλή να αποκρούει εντυπωσιακά. Σε αναγκαστική αλλαγή προχώρησε κι ο Αλγουαθίλ, αφού ο Έσε έκανε στο 55’ νόημα πως δεν μπορεί.

Ο Πουέρτα, που μπήκε στο ματς αντί του Αργεντινού, μαζί με τον Γκονσάλες «υπέγραψαν» το 1-0 δύο λεπτά αργότερα. Ο Πουέρτα άνοιξε δεξιά στον Σίλβα, εκείνος έκανε το δυνατό, παράλληλο γύρισμα με την μπάλα να περνάει μπροστά απ’ όλους και τον Γκονσάλες να λέει «ευχαριστώ» σπρώχνοντάς την απλά στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι δεν τα παράτησαν, με τον Ζίβκοβιτς να... σαλπίζει αντεπίθεση.

Από φάουλ του Σέρβου, η κεφαλιά του Κόστα κατέληξε στην αγκαλιά του Ορτέγκα, στο 61’. Δέκα λεπτά μετά, από κόρνερ του Ζίβκοβιτς και πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, στο δεύτερο ο Χατζηδιάκος απέτυχε να κρατήσει χαμηλά την μπάλα, με την εστία στο έλεός του. Κι ενώ ο Ορτέγκα έστησε την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι πασάροντας τον Τικνιζάν, δεν αντιλήφθηκε τον Ζίβκοβιτς που έκλεψε και με αριστερό σουτ ισοφάρισε σε 1-1 - δοκάρι και μέσα.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός πίεσε για να πάρει το «τρίποντο». Ο Πουέρτα πήρε την κόντρα από τον Μπάμπα και τροφοδότησε τον Γκονσάλες, ο Μεξικανός σούταρε αλλά ο Μοναστηρλής με το δεξί χέρι απέκρουσε δύσκολα, με τον Σίλβα να αστοχεί στο «ριμπάουντ» - από δύσκολη θέση είναι η αλήθεια. Το φάουλ του Φορτούνη πέρασε πάνω από τα δοκάρια, η κεφαλιά του Σάλιακα μετά από σέντρα του Φορτούνη δίπλα από το αριστερό δοκάρι, με το 1-1 να μένει μέχρι τέλους.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε δεύτερος ανεβαίνοντας στους 23 βαθμούς, αλλά η διαφορά από την κορυφή πήγε στους τέσσερις βαθμούς. Άλλους τέσσερις πιο πίσω βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που ισοβαθμεί με τον Άρη στους 19, κι ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, με αγώνα λιγότερο, είναι στους 20.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Κίτρινες: Ρέτσος, Φορτούνης - Κόστα, Εντιαγέ, Γιαννούλης, Ζίβκοβιτς, Χατζηδιάκος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Πιρόλα, Ρέτσος, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Έσε (56’ Πουέρτα), Τσικίνιο (77’ Μάρτινς), Σίλβα (87’ Σα), Ρόκα (77’ Φορτούνης), Μουαντιλιμαντζί (56’ Γκονσάλες).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης (76’ Μπάμπα), Σανταμαρία (90’+3’ Ούγκρεσιτς), Γιάκιτς (22’ Τέιλορ), Ζαφείρης (90’+3’ Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Μπάνζα (76’ Καμαρά), Εντιαγέ.