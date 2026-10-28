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Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα σε Τούμπα και ΟΑΚΑ

ΓΗΠΕΔΟ

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Mεγάλα παιχνίδια απόψε (28/10) στο κύπελλο Ελλάδας

Με δύο πολύ μεγάλες αναμετρήσεις  συνεχίζεται η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Από διαφορετική αφετηρία θα μπουν στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Οι «ασπρόμαυροι» αφενός έχουν ήδη απωλέσει βαθμούς στο Κύπελλο (0-0 με τον ΟΦΗ), αφετέρου έρχονται από την ήττα με 2-1 από... τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Οι «κιτρινόμαυροι», έπειτα από τις δυο συνεχόμενες ήττες στην Αγγλία για το UEFA Champions League, επέστρεψαν πειστικά στις επιτυχίες, με 5-0 επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θεωρητικά, το ντέρμπι «Δικεφάλων» φαντάζει πιο κομβικό για τους γηπεδούχους και τον Αλέσιο Λίσι, όμως το διακύβευμα μιας θέσης στην πρώτη τετράδα είναι σημαντικό και για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Παναθηναϊκός και Άρης φαντάζουν οι δυο πιο φορμαρισμένες ομάδες μετά τη διακοπή και θα τεστάρουν τις αντοχές τους στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ φιγουράρουν στην κορυφή της Super League μετά και το δύσκολο πέρασμά τους από τον Βόλο (0-1) κι ενώ έχουν ξεκινήσει ιδανικά και στη League Phase του UEFA Conference League (2/2). Οι «κίτρινοι» μετά τη διακοπή ανέβασαν στροφές, πετυχαίνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, μπαίνοντας στην τετράδα. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ήδη μια απώλεια βαθμών στο Κύπελλο, το 1-1 στην Τρίπολη, επομένως τα περιθώρια στενεύουν για είσοδο στην πρώτη οκτάδα.

Η πρωτοπόρος της Super League 2, Μαρκό, προερχόμενη από το θριαμβευτικό 4-0 επί του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, περιμένει στο Μαρκόπουλο τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει πάρει φόρα, μετρώντας επτά συνερχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη (με 13- 1 τέρματα).  

Καλαμάτα και ΟΦΗ είναι τα φαβορί για τις νίκες απέναντι σε Νέστο Χρυσούπολης και ΑΕΛ, αντίστοιχα, παρά το ότι αγωνίζονται εκτός έδρας. Η διαφορά μιας κατηγορίας είναι σημαντική, όπως και το γεγονός πως, ειδικά οι Κρητικοί, φιλοδοξούν να φτάσουν για τρίτη διαδοχική χρονιά στον τελικό, υπερασπιζόμενοι το στέμμα τους. Να... επουλώσουν τις πληγές τους, τέλος, θα προσπαθήσουν Βόλος και Ατρόμητος που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό. Οι δυο ομάδες αγνοούν τη νίκη στη Super League, με τους Θεσσαλούς, μάλιστα, να φέρνουν τον Χουάν Κάρλος Γκαρίδο αντί του Κώστα Μπράτσου.

Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής  και η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου             0-1

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά            0-2

 

 

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Μαρκό - Ολυμπιακός                   15:00 

Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα        15:00 

Παναθηναϊκός - Άρης                  17:30 

ΑΕΛ - ΟΦΗ                            19:30 

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ                           21:15 

 

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Βόλος - Ατρόμητος                    18:00 

 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ LEAGUE PHASE

Α/Α ΟΜΑΔΑ                  ΑΓ.       Β.

 

1.  ΑΕΚ                     2        6

 

2.  Ολυμπιακός              2        6

 

3.  Παναθηναϊκός            2        6

 

4.  ΟΦΗ                     2        4

 

--------------------------------------

 

5.  Αστέρας Τρίπολης        3        4

 

6.  Άρης                    2        4

 

7.  ΠΑΟΚ                    2        4

 

8.  Κηφισιά                 3        4

 

9.  Ατρόμητος               2        3

 

10. Νίκη Βόλου              3        3

 

11. Καλαμάτα                2        2

 

12. Βόλος                   2        1

 

--------------------------------------

 

13. Μαρκό                   2        1

 

14. ΑΕΛ                     2        1

 

15. Νέστος Χρυσούπολης      2        0

 

16. Πανσερραϊκός            3        0

 

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