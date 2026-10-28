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Xρυσό στο ομαδικό και αργυρό ο Ποντίκης στο Ταϊμπέι

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 2026 στην Τάϊ Πέϊ

Ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Κύπρος στο ΣΚΗΤ, στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Σκοποβολής 2026, το οποίο διεξάγεται στην Τάϊ Πέϊ.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κύπρος στο ΟΜΑΔΙΚΟ του ΣΚΗΤ με τους Μάρκο Κοντόπουλο, Ανδρέα Ποντίκη και Στυλιανό Περικλέους, οι οποίοι συγκέντρωσαν 350 επιτυχίες στους 375 δίσκους.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Ιταλία και το χάλκινο η Τσεχία.

Στον τελικό του ΣΚΗΤ, ο Ανδρέας Ποντίκης εξασφάλισε τη συμμετοχή του με 117/125 και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με 31 επιτυχίες, έναντι 33 του Γερμανού PODDUBSKIY , ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό με τη χειρότερη επίδοση 111/125, αλλά κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μεταλλίο, ενώ το χάλκινο εξασφάλισε ο Σλοβάκος HORVATH, ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό επίσης με 111/125.

Στον τελικό του ΣΚΗΤ η Κύπρος είχε τριπλή εκπροσώπηση, καθώς συμμετείχαν επίσης ο Μάρκος Κοντόπουλος, ο οποίος πέτυχε την καλύτερη επίδοση από όλους τους σκοπευτές με 121/125, ωστόσο στον τελικό κατέλαβε την πέμπτη θέση με 19 επιτυχίες και ο Στυλιανός Περικλέους (112/125), ο οποίος κατέλαβε την έβδομη θέση με 8 επιτυχίες.

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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