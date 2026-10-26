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Αλλαγή ώρας για την πρώτη σέντρα στο Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Stoiximan Super League γνωστοποίησε την αλλαγή της ώρας έναρξης των αναμετρήσεων Παναθηναϊκός - ΑΕΚ και ΟΦΗ - Καλαμάτα για την 9η και τη 15η αγωνιστική αντίστοιχα.

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε πως το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή στο ΟΑΚΑ, για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα διεξαχθεί μισή ώρα πιο αργά από το αρχικά προγραμματισμένο.

Δηλαδή, η πρώτη σέντρα θα γίνει στις 19:30 κι όχι στις 19:00.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως άλλαξε και η ώρα έναρξης στο ματς του ΟΦΗ με την Καλαμάτα στο «Παγκρήτιο» για τη 15η αγωνιστική, στις 20/12.

Αναλυτικά:

Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

9η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.2026 στις 19:30 (αντί για 19:00).

15η Αγωνιστική

Ο αγώνας Ο.Φ.Η. - ΚΑΛΑΜΑΤΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 18:30 (αντί για 19:30).

sport-fm.gr

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