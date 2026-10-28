Θείος Γιαμάλ: «Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, πας να δεις τον Λαμίν και όχι τον Κέιν»

Έντονη ήταν η αντίδραση του θείου του Λαμίν Γιαμάλ για το αποτέλεσμα της Χρυσής Μπάλας του 2026, με τον Αμπντούλ Αμπντελαουί να υποστηρίζει ότι ο 19χρονος άσος της Μπαρτσελόνα άξιζε το βραβείο περισσότερο από τον Χάρι Κέιν.

Ο Γιαμάλ ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην τρίτη θέση, πίσω από τον δεύτερο Κιλιάν Μπαπέ και τον νικητή Χάρι Κέιν, ωστόσο ο θείος του δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, χαρακτηρίζοντας τον νεαρό Ισπανό ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

«Ο ανιψιός μου ήταν εκπληκτικός, ήταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, όλοι το γνωρίζουν», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ήταν ακόμη πιο ξεκάθαρος, συγκρίνοντάς τον άμεσα με τον Κέιν: «Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, πας να δεις τον Λαμίν, όχι τον Χάρι Κέιν. Ο Χάρι Κέιν είναι ένας σπουδαίος σκόρερ, αλλά ο Λαμίν είναι ο καλύτερος παίκτης, αυτός που λάμπει μέσα στο γήπεδο».

Ο Αμπντελαουί στάθηκε και στη μεγάλη διαφορά ηλικίας των δύο ποδοσφαιριστών, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή έκφραση: «Ο Λαμίν είναι πολύ νέος, είναι 19 ετών και θα κερδίσει κι άλλα. Αλλά στον Χάρι έχουν μείνει... τρεις μέρες ποδοσφαίρου κι εμείς του δίνουμε τη Χρυσή Μπάλα».

Παράλληλα, απαρίθμησε όσα θεωρεί ότι ενίσχυαν την υποψηφιότητα του ανιψιού του: «Έχει κατακτήσει Παγκόσμιο Κύπελλο, La Liga και Super Cup. Παίζει εξαιρετικά. Είχε μία απίστευτη σεζόν. Βάζει γκολ που κανένας άλλος δεν μπορεί να βάλει. Πάσες, ασίστ, τα πάντα».

Ο Γιαμάλ μπορεί να μην κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα, ωστόσο πρόσθεσε ακόμη ένα Kopa Trophy στη συλλογή του, ενώ στην Μπαρτσελόνα υπάρχει η πεποίθηση ότι το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο θα έρθει στο μέλλον.

Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις του Τζοάν Λαπόρτα, ο οποίος εξέφρασε την απόλυτη πίστη του στον 19χρονο: «Είμαι πεπεισμένος ότι θα κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Δεν ξέρω πότε, αλλά την άξιζε».

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα πρόσθεσε: «Κατά τη γνώμη μου, έκανε αρκετά για να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα, αλλά οι ψηφοφόροι αποφάσισαν διαφορετικά και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε με αθλητικό πνεύμα».

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα στήριξης στον Γιαμάλ: «Ελπίζω αυτό να αποτελέσει κίνητρο για εκείνον σε προσωπικό επίπεδο και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει έτσι. Όλοι οι συμπαίκτες του θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει γρήγορα αυτή την απογοήτευση».

Πηγή: sport-fm.gr