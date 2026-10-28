Σε εφτά αγώνες την έπαθε σχεδόν όσες φορές τα τελευταία δύο χρόνια

Η Πάφος FC τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει να είναι μία ομάδα που σπάνια δεν θα δεις γκολ στα παιχνίδια της.

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην τρέχουσα περίοδο.

Ο αγώνας με τη Νέα Σαλαμίνα είναι ο τέταρτος σε σύνολο εφτά παιχνιδιών που το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο δεν βρίσκει δίχτυα. Είναι το τρίτο 0-0, μετά από αυτά με Ολυμπιακό και ΑΠΟΕΛ, ενώ στο μηδέν έμεινε και στην ήττα με την ΑΕΛ.

Για να αντιληφθεί κανείς το ασυνήθιστο σκηνικό για την Πάφο FC των τελευταίων χρόνων, αρκεί να αναφέρουμε ότι πέρσι σε ολόκληρη τη χρονιά έμεινε άσφαιρη, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, σε μόλις πέντε ματς πρωταθλήματος, ενώ πρόπερσι σε έξι από τα 36.