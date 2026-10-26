Ο Ζότα Σίλβα πλησίασε αλλά δεν έσπασε το ρεκόρ του Οφορίκουε

Ο άσος του Ολυμπιακού Ζότα Σίλβα με το χατ τρικ κόντρα στην Καλαμάτα άγγιξε το ρεκόρ του Πίτερ Οφορίκουε, αλλά ο Γκανέζος συνεχίζει να το κατέχει.

Ο Πορτογάλος επιθετικός βρήκε δίχτυα στο 37', το 40' και το 46', ενώ ο Οφορίκουε είχε κάνει χατ τρικ σε διάστημα 6 λεπτών.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στη Super League.

«Τα τρία γκολ που σημείωσε ο Ζότα Σίλβα στην αναμέτρηση της Κυριακής (25/10) είχαν χρονική απόσταση δέκα λεπτών, αλλά δεν ήταν το πιο γρήγορο για ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, αφού ο Πίτερ Οφορίκουε είχε σκοράρει τρεις φορές μέσα σε διάστημα έξι λεπτών και κατέχει το απόλυτο ρεκόρ για τους Ερυθρόλευκους από την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Εθνικός Αστέρας 6-0 στις 17 Μαρτίου 2002.

Ο προηγούμενος ποδοσφαιριστής που σημείωσε χατ τρικ για τον Ολυμπιακό σε αγώνα πρωταθλήματος ήταν ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 4-1 στις 24 Νοεμβρίου 2024.

Το χατ τρικ του Τζιοβάνι

Αυτό είναι το δεύτερο χατ τρικ σε αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Το πρώτο είχε σημειωθεί στην προηγούμενη επίσκεψη της Καλαμάτας στην έδρα του Ολυμπιακού, με τον Τζιοβάνι να σημειώνει τρία γκολ στη νίκη με 5-2 των Ερυθρολεύκων στις 3 Δεκεμβρίου 2000».

gazzetta.gr