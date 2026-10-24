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Διθύραμβοι για Κωστούλα στην Αγγλία

ΓΗΠΕΔΟ

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Με αποθεωτικά σχόλια αναφέρεται στον Χαράλαμπο Κωστούλα αγγλικό δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή του αγγλικού πρωταθλήματος!

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας συνεχίζει να βλέπει το όνομά του να τοποθετείται ανάμεσα στους κορυφαίους στην Premier League, με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του να έχουν προκαλέσει αίσθηση στην Αγγλία και να τον καθιερώνουν στα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια του πρωταθλήματος.

Το γνωστό αγγλικό μέσο, «FourFourTwo», αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα στον Έλληνα επιθετικό, με τίτλο «Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο καλύτερος νεαρός ποδοσφαιριστής στην Premier League», τοποθετώντας τον μάλιστα πάνω από ταλαντούχους ποδοσφαιριστές όπως οι Κόμπι Μέινου και Μάιλς Λιούις-Σκέλι.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη δεύτερη σεζόν του στην Αγγλία, μετρώντας τρία γκολ και δύο ασίστ στις πρώτες επτά αγωνιστικές, ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις έχει καταγράψει πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε δέκα συμμετοχές. Μάλιστα, έχει πρωταγωνιστήσει σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες φετινές νίκες της Μπράιτον, σκοράροντας απέναντι σε Κόβεντρι, Άρσεναλ και Κρίσταλ Πάλας στην Premier League, αλλά και μέσα στο «Old Trafford» κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εμφάνισή του απέναντι στους «κανονιέρηδες», όπου πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε μία ασίστ στη νίκη με 3-0. Ωστόσο, εκείνο που εντυπωσιάζει περισσότερο τους Άγγλους δεν είναι μόνο η εκτελεστική του δεινότητα, αλλά και η συνολική προσφορά του στο παιχνίδι.

Ο Κωστούλας έχει ανακτήσει 12 φορές την κατοχή στο επιθετικό τρίτο, αποτελώντας βασικό πρωταγωνιστή στην ασφυκτική πίεση που εφαρμόζει η ομάδα του Φάμπιαν Χίρτσελερ. Παράλληλα, το δημοσίευμα σημειώνει πως ο 19χρονος εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες στη λήψη αποφάσεων και στα τελειώματα, κάτι απολύτως φυσιολογικό για την ηλικία του.

Το συμπέρασμα, πάντως, είναι ξεκάθαρο, ο Κωστούλας έχει εξελιχθεί σε βασικό επιθετικό μιας ομάδας που βρίσκεται στην τρίτη θέση της Premier League, με το μέλλον του να προδιαγράφεται ιδιαίτερα λαμπρό! Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον αποτελεί και βασικό μέλος και της Εθνικής Ανδρών, με την οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στη πρόσφατη διακοπή των πρωταθλημάτων, ενώ αναμένεται να είναι κανονικά στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στην επόμενη διακοπή για το Nations League.

athletiko.gr 

 

 

 

 

 

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