Ρόναλντ Αραούχο: Η δύσκολη περίοδος, η κατάθλιψη και η επιστροφή στο ποδόσφαιρο

Ο 27χρονος αμυντικός, ο οποίος αγωνίζεται στη Λίβερπουλ ως δανεικός από την Μπαρτσελόνα, μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα άγχους και κατάθλιψης που αντιμετώπισε, σε μια περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να απομακρυνθεί προσωρινά από τα γήπεδα.

Σε συνέντευξή του στους Times, ο διεθνής Ουρουγουανός περιέγραψε πόσο σημαντικό ήταν να αναγνωρίσει τις δυσκολίες του και να ζητήσει τον χρόνο που χρειαζόταν για να φροντίσει την ψυχική του υγεία.

«Μερικές φορές τα κρατάμε όλα μέσα μας και προσπαθούμε να δείχνουμε δυνατοί. Όμως, στη ζωή πρέπει να μιλάμε για όσα περνάμε και να ανοιγόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αυτό το μήνυμα, ο Αραούχο θέλησε να ενθαρρύνει όσους αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες να μη μένουν μόνοι και να αναζητούν στήριξη.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Αραούχο αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από το ποδόσφαιρο, προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία. Στη συνέχεια, ταξίδεψε στο Ισραήλ για μια περίοδο πνευματικής απομόνωσης, μια εμπειρία που, όπως εξήγησε, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά του να ανακάμψει.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η απόφασή του να σταματήσει για λίγο ήταν καθοριστική. «Το διάλειμμα ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει ποτέ. Σήμερα αισθάνομαι καλά, είμαι χαρούμενος και απολαμβάνω ξανά το ποδόσφαιρο. Μπορώ πλέον να δείξω τι πραγματικά είμαι ικανός να κάνω», δήλωσε.

Τα λόγια του αποτυπώνουν τη σημασία που είχε για εκείνον αυτή η περίοδος, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η μετακίνησή του στη Λίβερπουλ τού έχει δώσει την ευκαιρία να ξαναβρεί ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Στις πρώτες 11 συμμετοχές του με τη φανέλα των «Κόκκινων», ο Αραούχο έχει σημειώσει δύο γκολ, δείχνοντας σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης.

Παρά τη θετική εικόνα, ο ίδιος δεν θέλει να βιαστεί να αποφασίσει για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ο δανεισμός του από την Μπαρτσελόνα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, όμως η παραμονή του στην Αγγλία δεν αποτελεί ακόμη δεδομένη εξέλιξη.

«Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την αγάπη που μου έδειξαν, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ. Το αν θα μείνω στη Λίβερπουλ ή όχι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα», σημείωσε.

ΑΠΕ